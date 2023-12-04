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СМИ: гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине - РИА Новости, 04.12.2023
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23:18 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/zaluzhnyy-1913769249.html
СМИ: гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине
СМИ: гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине
Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:18
2023-12-04T23:18
в мире
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна" со ссылкой на результаты исследования группы "Рейтинг". "Согласно этим опросам, "партия Залужного" набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выборам. Второе место в опросе занимает гипотетический "блок Зеленского" - 26,7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно приведенным "Страной" результатам исследования группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" на этих выборах набрала бы лишь 5,5%, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко - 5,4%. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет. В четверг издание "Страна.ua" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.
https://ria.ru/20231203/konflikt-1913497895.html
https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html
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в мире, украина, валерий залужный, петр порошенко, михаил подоляк, верховная рада украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Петр Порошенко, Михаил Подоляк, Верховная Рада Украины
СМИ: гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине

"Страна.ua": гипотетическая "партия Залужного" победила бы на выборах на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее время, на них победила бы гипотетическая партия главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна" со ссылкой на результаты исследования группы "Рейтинг".
"Согласно этим опросам, "партия Залужного" набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и определился с выборам. Второе место в опросе занимает гипотетический "блок Зеленского" - 26,7%", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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3 декабря, 20:26
Согласно приведенным "Страной" результатам исследования группы "Рейтинг", партия "Слуга народа" на этих выборах набрала бы лишь 5,5%, а партия экс-президента Украины Петра Порошенко - 5,4%.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что конфликта между Зеленским и Залужным нет.
В четверг издание "Страна.ua" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Позднее это издание писало со ссылкой на источник в украинских политических кругах, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.
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