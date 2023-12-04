https://ria.ru/20231204/yamal-1913640231.html

Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря

Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря

Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым запланирована на 10 декабря, начало - в 17:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:31

2023-12-04T14:31

2023-12-04T14:31

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

новый уренгой

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 4 дек - РИА Новости. Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым запланирована на 10 декабря, начало - в 17:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба главы региона. Прямая линия с губернатором пройдет в шестой раз. В этот раз она состоится в смешанном формате: прозвучат вопросы и от журналистов, и от населения. Сейчас идет сбор вопросов от жителей округа. Пресс-служба отмечает, что Артюхов использует множество форматов прямой связи с населением. Это и встречи в рамках "Честного маршрута" — традиционной ежегодной поездки губернатора по территориям ЯНАО, и прямые эфиры в соцсетях. По итогам прямых линий ямальцы получают ответ на все вопросы, некоторые решения принимаются незамедлительно, говорится в сообщении пресс-службы. Так, в конце 2021 года во время прямой линии к губернатору обратились волонтеры, которые пожаловались на отсутствие у них удобных площадок для проведения мероприятий. Губернатор предложил решение — гранты на создание добровольческих и молодежных пространств. В итоге добровольцы из нескольких муниципалитетов выиграли гранты на обновление помещений. В 2022 году стартовал ремонт в добровольческом центре Нового Уренгоя, уточняют власти. В 2021 году в ходе прямой линии с губернатором прозвучал вопрос о программе поощрения для талантливых школьников, которая позволила бы им посещать лучшие университеты страны и заниматься с учеными по довузовским программам. Уже в 2022 году в регионе начали реализацию проекта "ЯНАОлимп". Поддержку получили победители и призеры всероссийских олимпиад, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20231124/vystavka-1911630532.html

ямал

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов