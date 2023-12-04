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Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:31 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/yamal-1913640231.html
Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря
Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря
Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым запланирована на 10 декабря, начало - в 17:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:31
2023-12-04T14:31
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 4 дек - РИА Новости. Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым запланирована на 10 декабря, начало - в 17:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба главы региона. Прямая линия с губернатором пройдет в шестой раз. В этот раз она состоится в смешанном формате: прозвучат вопросы и от журналистов, и от населения. Сейчас идет сбор вопросов от жителей округа. Пресс-служба отмечает, что Артюхов использует множество форматов прямой связи с населением. Это и встречи в рамках "Честного маршрута" — традиционной ежегодной поездки губернатора по территориям ЯНАО, и прямые эфиры в соцсетях. По итогам прямых линий ямальцы получают ответ на все вопросы, некоторые решения принимаются незамедлительно, говорится в сообщении пресс-службы. Так, в конце 2021 года во время прямой линии к губернатору обратились волонтеры, которые пожаловались на отсутствие у них удобных площадок для проведения мероприятий. Губернатор предложил решение — гранты на создание добровольческих и молодежных пространств. В итоге добровольцы из нескольких муниципалитетов выиграли гранты на обновление помещений. В 2022 году стартовал ремонт в добровольческом центре Нового Уренгоя, уточняют власти. В 2021 году в ходе прямой линии с губернатором прозвучал вопрос о программе поощрения для талантливых школьников, которая позволила бы им посещать лучшие университеты страны и заниматься с учеными по довузовским программам. Уже в 2022 году в регионе начали реализацию проекта "ЯНАОлимп". Поддержку получили победители и призеры всероссийских олимпиад, сообщает пресс-служба.
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ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов

Прямая линия с губернатором Ямала пройдет 10 декабря

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 4 дек - РИА Новости. Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым запланирована на 10 декабря, начало - в 17:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба главы региона.
Прямая линия с губернатором пройдет в шестой раз. В этот раз она состоится в смешанном формате: прозвучат вопросы и от журналистов, и от населения. Сейчас идет сбор вопросов от жителей округа.
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Пресс-служба отмечает, что Артюхов использует множество форматов прямой связи с населением. Это и встречи в рамках "Честного маршрута" — традиционной ежегодной поездки губернатора по территориям ЯНАО, и прямые эфиры в соцсетях. По итогам прямых линий ямальцы получают ответ на все вопросы, некоторые решения принимаются незамедлительно, говорится в сообщении пресс-службы.
Так, в конце 2021 года во время прямой линии к губернатору обратились волонтеры, которые пожаловались на отсутствие у них удобных площадок для проведения мероприятий. Губернатор предложил решение — гранты на создание добровольческих и молодежных пространств. В итоге добровольцы из нескольких муниципалитетов выиграли гранты на обновление помещений. В 2022 году стартовал ремонт в добровольческом центре Нового Уренгоя, уточняют власти.
В 2021 году в ходе прямой линии с губернатором прозвучал вопрос о программе поощрения для талантливых школьников, которая позволила бы им посещать лучшие университеты страны и заниматься с учеными по довузовским программам. Уже в 2022 году в регионе начали реализацию проекта "ЯНАОлимп". Поддержку получили победители и призеры всероссийских олимпиад, сообщает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
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