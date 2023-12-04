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Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет - РИА Новости, 04.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
09:09 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/yakutiya-1913541163.html
Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет
Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет - РИА Новости, 04.12.2023
Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет
В Якутии за пять лет построено 32 крупных спортивных объекта, это стало возможным в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:09
2023-12-04T09:09
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутии за пять лет построено 32 крупных спортивных объекта, это стало возможным в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В республике за последние пять лет по различным программам, включая президентский национальный проект "Демография", открылось 32 крупных спортивных объекта. Также создано 37 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, ведется оснащение организаций, спортивных школ новым оборудованием и инвентарем", - информируют власти. По словам главы региона Айсена Николаева, благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в республике добились значительного увеличения числа тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом - за последние пять лет их число в республике увеличилось в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% от общей численности якутян. Одним из первых в рамках проекта открыли спортивный комплекс в селе Антоновка. Также в 2019 году ввели спортивный комплекс в поселке Жатай. В объекте площадью 1,58 тысяч квадратных метров размещаются бассейн на три плавательные дорожки по 25 метров, а также тренажерный зал. Объект используют для подготовки спортсменов, проведения соревнований и для занятий оздоровительным плаванием всех жителей Жатая. "Ребятам очень нравится, очереди, чтобы записаться. Воспитанники начали участвовать в соревнованиях с 2020 года. Есть призеры, медалисты республиканских соревнований, весной участвовали на всероссийском турнире в Москве. Также для населения массовое плавание проводится, с удовольствием приходят, в том числе пожилые люди, пенсионеры тоже, молодежь после работы", - приводятся слова тренера ДЮСШ Александра Чикачева.
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет

© iStock.com / Avalon_StudioЗаливка бетона на строительной площадке
Заливка бетона на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / Avalon_Studio
Заливка бетона на строительной площадке. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутии за пять лет построено 32 крупных спортивных объекта, это стало возможным в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"В республике за последние пять лет по различным программам, включая президентский национальный проект "Демография", открылось 32 крупных спортивных объекта. Также создано 37 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, ведется оснащение организаций, спортивных школ новым оборудованием и инвентарем", - информируют власти.
По словам главы региона Айсена Николаева, благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в республике добились значительного увеличения числа тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом - за последние пять лет их число в республике увеличилось в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% от общей численности якутян.
Одним из первых в рамках проекта открыли спортивный комплекс в селе Антоновка. Также в 2019 году ввели спортивный комплекс в поселке Жатай. В объекте площадью 1,58 тысяч квадратных метров размещаются бассейн на три плавательные дорожки по 25 метров, а также тренажерный зал. Объект используют для подготовки спортсменов, проведения соревнований и для занятий оздоровительным плаванием всех жителей Жатая.
"Ребятам очень нравится, очереди, чтобы записаться. Воспитанники начали участвовать в соревнованиях с 2020 года. Есть призеры, медалисты республиканских соревнований, весной участвовали на всероссийском турнире в Москве. Также для населения массовое плавание проводится, с удовольствием приходят, в том числе пожилые люди, пенсионеры тоже, молодежь после работы", - приводятся слова тренера ДЮСШ Александра Чикачева.
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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