https://ria.ru/20231204/yakutiya-1913541163.html

Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет

Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет - РИА Новости, 04.12.2023

Более 30 крупных спортивных объектов построили в Якутии за пять лет

В Якутии за пять лет построено 32 крупных спортивных объекта, это стало возможным в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:09

2023-12-04T09:09

2023-12-04T09:09

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. В Якутии за пять лет построено 32 крупных спортивных объекта, это стало возможным в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В республике за последние пять лет по различным программам, включая президентский национальный проект "Демография", открылось 32 крупных спортивных объекта. Также создано 37 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, ведется оснащение организаций, спортивных школ новым оборудованием и инвентарем", - информируют власти. По словам главы региона Айсена Николаева, благодаря федеральному проекту "Спорт — норма жизни" в республике добились значительного увеличения числа тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом - за последние пять лет их число в республике увеличилось в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% от общей численности якутян. Одним из первых в рамках проекта открыли спортивный комплекс в селе Антоновка. Также в 2019 году ввели спортивный комплекс в поселке Жатай. В объекте площадью 1,58 тысяч квадратных метров размещаются бассейн на три плавательные дорожки по 25 метров, а также тренажерный зал. Объект используют для подготовки спортсменов, проведения соревнований и для занятий оздоровительным плаванием всех жителей Жатая. "Ребятам очень нравится, очереди, чтобы записаться. Воспитанники начали участвовать в соревнованиях с 2020 года. Есть призеры, медалисты республиканских соревнований, весной участвовали на всероссийском турнире в Москве. Также для населения массовое плавание проводится, с удовольствием приходят, в том числе пожилые люди, пенсионеры тоже, молодежь после работы", - приводятся слова тренера ДЮСШ Александра Чикачева.

https://ria.ru/20231201/yakutiya-1913264957.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

айсен николаев, республика саха (якутия)