https://ria.ru/20231204/vzryv-1913541031.html

В Николаевской области повреждены инфраструктурное здание и ЛЭП

В Николаевской области повреждены инфраструктурное здание и ЛЭП - РИА Новости, 04.12.2023

В Николаевской области повреждены инфраструктурное здание и ЛЭП

Здание предприятия и линия электропередачи получили повреждения в Баштанском районе на востоке Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:08

2023-12-04T09:08

2023-12-04T09:48

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Здание предприятия и линия электропередачи получили повреждения в Баштанском районе на востоке Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.Кроме того, объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил назначенный украинскими властями глава областной администрации Юрий Малашко.О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.Воздушная тревога звучала минувшей ночью во многих регионах Украины. СМИ писали о звуках взрывов в Николаевской и Хмельницкой областях.Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.Воздушная тревога объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф