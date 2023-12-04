СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию
WP: Пентагон неверно оценил возможность быстро реформировать украинскую армию
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post.
По данным газеты, несколько важных элементов "сформировали" контрнаступление и его предварительный исход. Среди таких элементов газета называет в том числе просчет США в возможностях быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.
"Вашингтон просчитался в том, насколько украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно не предоставляя Киеву воздушные силы, которые являются неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - сообщает издание.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.