https://ria.ru/20231204/vsu-1913682185.html

СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию

СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию

США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:36

2023-12-04T16:36

2023-12-04T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post. По данным газеты, несколько важных элементов "сформировали" контрнаступление и его предварительный исход. Среди таких элементов газета называет в том числе просчет США в возможностях быстрого преобразования ВСУ по западному образцу. "Вашингтон просчитался в том, насколько украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно не предоставляя Киеву воздушные силы, которые являются неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - сообщает издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр