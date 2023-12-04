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СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:36 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/vsu-1913682185.html
СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию
СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию
США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:36
2023-12-04T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post. По данным газеты, несколько важных элементов "сформировали" контрнаступление и его предварительный исход. Среди таких элементов газета называет в том числе просчет США в возможностях быстрого преобразования ВСУ по западному образцу. "Вашингтон просчитался в том, насколько украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно не предоставляя Киеву воздушные силы, которые являются неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - сообщает издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, сша, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США неверно оценили возможность быстро реформировать украинскую армию

WP: Пентагон неверно оценил возможность быстро реформировать украинскую армию

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США неверно оценили возможность быстрого преобразования украинских войск по западному образцу, пишет газета Washington Post.
По данным газеты, несколько важных элементов "сформировали" контрнаступление и его предварительный исход. Среди таких элементов газета называет в том числе просчет США в возможностях быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.
"Вашингтон просчитался в том, насколько украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно не предоставляя Киеву воздушные силы, которые являются неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - сообщает издание.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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