https://ria.ru/20231204/vsu-1913586092.html

"Украинская правда" раскрыла подробности конфликта Зеленского и Залужного

"Украинская правда" раскрыла подробности конфликта Зеленского и Залужного - РИА Новости, 04.12.2023

"Украинская правда" раскрыла подробности конфликта Зеленского и Залужного

Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, мешая тому руководить войсками, пишет издание "Украинская правда"... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:51

2023-12-04T11:51

2023-12-04T15:08

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, мешая тому руководить войсками, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. "Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командуют (командующий украинскими Сухопутными войсками Александр. — Прим. ред.) Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией", — говорится в статье.По словам собеседника издания, Зеленский создал параллельные треки для связи с командующими различными родами войск, игнорируя при этом Залужного. В частности, президент таким образом общается с Сырским и руководителем Воздушных сил Николаем Олещуком. Это дестабилизирует работу Залужного, который теперь узнает что-либо от своих подчиненных только на заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего. При этом не факт, что он получает какие-то сведения вообще, отметил источник. Кроме того, громкая история о чистке среди военкомов имела сложные последствия с военной точки зрения.При этом больше всего напряжение между Зеленским и Залужным возросло после начала контрнаступления украинских войск на юге. Как рассказал источник, офис президента регулярно заказывает социологические исследования по политическим настроениям граждан. Согласно их результатам, рейтинг главкома ВСУ становится все выше."На днях один из "офисных" Telegram-каналов показал президентские политические рейтинги, в которых Зеленский в первом туре получает около 47 процентов голосов среди тех, кто определился. Главным тут является не то, что действующий президент выходит во второй тур с генералом Залужным, а то, что этот второй тур Зеленский может не выиграть", — сказано в материале.В минувшие выходные издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг", что украинцы стали доверять Залужному больше, чем Зеленскому. Как уточнялось, главкома ВСУ поддержали 82 процента респондентов, а президента — только 72 процента. По информации СМИ, рейтинг последнего стал падать с июля этого года.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома ВСУ и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах также утверждало, что действующий президент хочет провести выборы в стране, однако их не объявят, пока главком ВСУ не даст гарантий неучастия в них. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить Залужного.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр