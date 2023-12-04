https://ria.ru/20231204/volonter-1913695538.html

Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой

Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой - РИА Новости, 04.12.2023

Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой

Президент РФ Владимир Путин на ВДНХ вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года" в рамках международной премии "Мы вместе", передаёт корреспондент РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:26

2023-12-04T17:26

2023-12-04T17:36

выставка-форум "россия"

общество

воронеж

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВДНХ вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года" в рамках международной премии "Мы вместе", передаёт корреспондент РИА Новости. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира."Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас", - сказал Путин, обращаясь к победителю и призёрам конкурса в различных номинациях. Слова президента были встречены аплодисментами.В рамках профессиональной деятельности в детском эколого-биологическом центре в 2017 году Наталья Аминева создала детский волонтерский экологический отряд "Юннаты из "Ростка". Отряд занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки, экодесанты и экопикники. Он насчитывает уже 40 ребят.Также Наталья вместе с детьми, супругом и родителями помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.Цель премии - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.

https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html

https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html

воронеж

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, воронеж, владимир путин, россия