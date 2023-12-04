https://ria.ru/20231204/volonter-1913695538.html
Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой
Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой - РИА Новости, 04.12.2023
Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой
Президент РФ Владимир Путин на ВДНХ вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года" в рамках международной премии "Мы вместе", передаёт корреспондент РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:26
2023-12-04T17:26
2023-12-04T17:36
выставка-форум "россия"
общество
воронеж
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВДНХ вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года" в рамках международной премии "Мы вместе", передаёт корреспондент РИА Новости. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира."Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас", - сказал Путин, обращаясь к победителю и призёрам конкурса в различных номинациях. Слова президента были встречены аплодисментами.В рамках профессиональной деятельности в детском эколого-биологическом центре в 2017 году Наталья Аминева создала детский волонтерский экологический отряд "Юннаты из "Ростка". Отряд занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки, экодесанты и экопикники. Он насчитывает уже 40 ребят.Также Наталья вместе с детьми, супругом и родителями помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.Цель премии - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.
https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html
https://ria.ru/20231204/volontery-1913691557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронеж, владимир путин, россия
Выставка-форум "Россия", Общество, Воронеж, Владимир Путин, Россия
Путин вручил премию "Волонтер года" Наталье Аминевой
Путин на выставке "Россия" вручил Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВДНХ вручил Наталье Аминевой из Воронежа премию "Волонтер года" в рамках международной премии "Мы вместе", передаёт корреспондент РИА Новости.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран мира.
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
«
"Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас", - сказал Путин, обращаясь к победителю и призёрам конкурса в различных номинациях. Слова президента были встречены аплодисментами.
В рамках профессиональной деятельности в детском эколого-биологическом центре в 2017 году Наталья Аминева создала детский волонтерский экологический отряд "Юннаты из "Ростка". Отряд занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки, экодесанты и экопикники. Он насчитывает уже 40 ребят.
Также Наталья вместе с детьми, супругом и родителями помогает бойцам СВО: изготавливает маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.
Цель премии - признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России
и мире.
Путин заявил, что четверть населения России занимается волонтерством