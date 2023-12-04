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Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу - РИА Новости, 04.12.2023
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12:24 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/vkontakte-1913593808.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу
Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу - РИА Новости, 04.12.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:24
2023-12-04T12:24
вконтакте
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, делают ли они покупки в Черную пятницу. Варианты ответа были: да, покупаю все что нравится; покупаю как и в обычные дни; только с максимальными скидками; покупаю, если есть необходимость. Также пользователь мог ответить, что он не покупает в Черную пятницу.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не делают покупки в Черную пятницу. Так проголосовали почти 46%. При этом 25% пользователей покупают товары во время таких распродаж только если есть необходимость. Около 18% ответили, что они делают покупки как и в обычные дни, а 7% — только с максимальными скидками. Лишь 2% подписчиков ответили, что покупают все что нравится.В комментариях пользователи отметили, что они не привязаны ни к каким распродажам, а покупают то, что нужно и тогда, когда в этом есть необходимость.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаспродажи в "черную пятницу" в Москве
Распродажи в черную пятницу в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, делают ли они покупки в Черную пятницу. Варианты ответа были: да, покупаю все что нравится; покупаю как и в обычные дни; только с максимальными скидками; покупаю, если есть необходимость. Также пользователь мог ответить, что он не покупает в Черную пятницу.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не делают покупки в Черную пятницу. Так проголосовали почти 46%. При этом 25% пользователей покупают товары во время таких распродаж только если есть необходимость. Около 18% ответили, что они делают покупки как и в обычные дни, а 7% — только с максимальными скидками. Лишь 2% подписчиков ответили, что покупают все что нравится.

В комментариях пользователи отметили, что они не привязаны ни к каким распродажам, а покупают то, что нужно и тогда, когда в этом есть необходимость.
 
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