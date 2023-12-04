https://ria.ru/20231204/vkontakte-1913593808.html

Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу

Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу - РИА Новости, 04.12.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах в Черную пятницу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:24

2023-12-04T12:24

2023-12-04T12:24

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834317017_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_800f98fe58c9f19daf8ff02fde10b797.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, делают ли они покупки в Черную пятницу. Варианты ответа были: да, покупаю все что нравится; покупаю как и в обычные дни; только с максимальными скидками; покупаю, если есть необходимость. Также пользователь мог ответить, что он не покупает в Черную пятницу.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не делают покупки в Черную пятницу. Так проголосовали почти 46%. При этом 25% пользователей покупают товары во время таких распродаж только если есть необходимость. Около 18% ответили, что они делают покупки как и в обычные дни, а 7% — только с максимальными скидками. Лишь 2% подписчиков ответили, что покупают все что нравится.В комментариях пользователи отметили, что они не привязаны ни к каким распродажам, а покупают то, что нужно и тогда, когда в этом есть необходимость.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте