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В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы - РИА Новости, 04.12.2023
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10:05 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913549069.html
В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы
В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы - РИА Новости, 04.12.2023
В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы
Женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:05
2023-12-04T10:05
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice. "Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, - это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", - сказала Сарнацкая. По словам сержанта, военную форму для женщин присылают волонтеры. При этом Сарнацкая отмечает, что могла бы ходить и в мужской, поскольку украинские войска больше нуждаются в вооружении. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231017/ukraina-1903236776.html
https://ria.ru/20230913/ukraina-1895990917.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы

Сержант ВСУ: Минобороны Украины предоставит женщинам форму только через пять лет

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice.
"Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, - это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", - сказала Сарнацкая.
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По словам сержанта, военную форму для женщин присылают волонтеры. При этом Сарнацкая отмечает, что могла бы ходить и в мужской, поскольку украинские войска больше нуждаются в вооружении.
Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
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