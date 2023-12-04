https://ria.ru/20231204/ukraina-1913549069.html

В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы

В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы - РИА Новости, 04.12.2023

В ВСУ заявили, что в украинских войсках нет женской формы

Женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:05

2023-12-04T10:05

2023-12-04T10:05

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Женская военная форма на Украине отсутствует, минобороны сможет предоставить ее лишь через пять лет, заявила сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в интервью украинскому изданию New Voice. "Женской формы от ВСУ нет. И если люди спрашивают, когда она будет, - это люди, которые не служили в армии. Она будет лет через пять, и это минимальный срок, я вам гарантирую", - сказала Сарнацкая. По словам сержанта, военную форму для женщин присылают волонтеры. При этом Сарнацкая отмечает, что могла бы ходить и в мужской, поскольку украинские войска больше нуждаются в вооружении. Министерство обороны Украины в октябре сообщало, что число женщин-военнослужащих в стране за последние два года возросло на 40%, или на 12 тысяч, и сейчас в рядах ВСУ проходят службу почти 43 тысячи женщин. По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231017/ukraina-1903236776.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1895990917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины