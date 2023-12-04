https://ria.ru/20231204/ubiystvo-1913523615.html

По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек

По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2023

По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек

По уголовному делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны 6 человек, сообщает главк Следственного комитета по Иркутской области. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:18

2023-12-04T03:18

2023-12-04T10:47

иркутск

россия

иркутская область

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

качугский район

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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны 6 человек, сообщает главк Следственного комитета по Иркутской области. Второго декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесли четыре ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". После проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны два участника конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. В соцсетях появилась информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве — 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска — пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается.Следователями СК выясняются мотивы преступления. Установлены все участники конфликта."Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)", - говорится в сообщении.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о комплексе первоначальных следственных действий и обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

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иркутск, россия, иркутская область, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), качугский район