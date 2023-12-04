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По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек - РИА Новости, 04.12.2023
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
По уголовному делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны 6 человек, сообщает главк Следственного комитета по Иркутской области. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:18
2023-12-04T03:18
2023-12-04T10:47
иркутск
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иркутская область
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
качугский район
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ИРКУТСК, 4 дек - РИА Новости. По уголовному делу об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны 6 человек, сообщает главк Следственного комитета по Иркутской области. Второго декабря на остановке общественного транспорта в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. Ему нанесли четыре ножевых ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". После проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны два участника конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. В соцсетях появилась информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве — 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска — пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается.Следователями СК выясняются мотивы преступления. Установлены все участники конфликта."Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)", - говорится в сообщении.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о комплексе первоначальных следственных действий и обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html
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иркутск, россия, иркутская область, происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), качугский район
Иркутск, Россия, Иркутская область, Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Качугский район
По делу об убийстве школьника в Иркутске арестовали шесть человек
В Иркутске арестовали шесть человек по делу об убийстве на остановке школьника