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Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени - РИА Новости, 04.12.2023
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10:44 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tyumen-1913561561.html
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени - РИА Новости, 04.12.2023
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту противоправных действий подростков в Тюмени, сообщил СК РФ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:44
2023-12-04T10:44
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту противоправных действий подростков в Тюмени, сообщил СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в городе Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах", – говорится в Telegram-канале СК. По информации местных СМИ, в том числе сайта 72.ru, подростки украли еду, пытались выломать дверь и скандалили в магазинах "Жизньмарт", на молодых людей массово жаловались местные жители. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудниками полиции установлены и задерживались четверо несовершеннолетних. "Двое законных представителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, а по остальным возможным правонарушениям проверка продолжается", – подчеркнул собеседник агентства.
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тюмень
россия
тюменская область
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени

Глава СК заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту противоправных действий подростков в Тюмени, сообщил СК РФ.
«
"В социальных медиа сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в городе Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах", – говорится в Telegram-канале СК.
По информации местных СМИ, в том числе сайта 72.ru, подростки украли еду, пытались выломать дверь и скандалили в магазинах "Жизньмарт", на молодых людей массово жаловались местные жители.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудниками полиции установлены и задерживались четверо несовершеннолетних.
"Двое законных представителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, а по остальным возможным правонарушениям проверка продолжается", – подчеркнул собеседник агентства.
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ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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