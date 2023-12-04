https://ria.ru/20231204/tyumen-1913561561.html
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени - РИА Новости, 04.12.2023
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту противоправных действий подростков в Тюмени, сообщил СК РФ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:44
2023-12-04T10:44
2023-12-04T10:44
происшествия
тюмень
россия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту противоправных действий подростков в Тюмени, сообщил СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что группа подростков совершила ряд противоправных действий в городе Тюмени, в том числе избиение и порча чужого имущества. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе доследственной проверки и предварительно установленных обстоятельствах", – говорится в Telegram-канале СК. По информации местных СМИ, в том числе сайта 72.ru, подростки украли еду, пытались выломать дверь и скандалили в магазинах "Жизньмарт", на молодых людей массово жаловались местные жители. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудниками полиции установлены и задерживались четверо несовершеннолетних. "Двое законных представителей несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав, а по остальным возможным правонарушениям проверка продолжается", – подчеркнул собеседник агентства.
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени
Глава СК заинтересовался подростками, хулиганившими в магазинах Тюмени