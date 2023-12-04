https://ria.ru/20231204/trevoga-1913524212.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:41

2023-12-04T03:41

2023-12-04T03:41

специальная военная операция на украине

украина

черкасская область

хмельницкий (город)

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям с 2.32 мск. Ранее согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231204/vzryvy-1913522037.html

украина

черкасская область

хмельницкий (город)

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украина, черкасская область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф, в мире