https://ria.ru/20231204/trevoga-1913517795.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2023
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:53
2023-12-04T00:53
2023-12-04T00:53
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги начал распространятся по областям страны с 22.24 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231203/vzryvy-1913405933.html
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украина, хмельницкий (город), харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги