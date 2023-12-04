https://ria.ru/20231204/taksi-1913539584.html
В Уфе таксист избил пассажирку из-за мятых купюр
В Уфе таксист избил пассажирку из-за мятых купюр - РИА Новости, 04.12.2023
В Уфе таксист избил пассажирку из-за мятых купюр
Правоохранители выясняют обстоятельства избиения таксистом пассажирки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:57
2023-12-04T08:57
2023-12-04T08:58
происшествия
уфа
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УФА, 4 дек - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства избиения таксистом пассажирки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "В отдел полиции №6 города Уфы обратилась уфимка с заявлением, что ее избил таксист. Сотрудниками полиции подозреваемый в причинении ей телесных повреждений установлен и доставлен в отдел", - рассказали в полиции региона. Правоохранители выдали пострадавшей направление на прохождение судебно- медицинской экспертизы. "По данному факту будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе. В соцсетях распространилось видео момента инцидента. На кадрах - водитель выходит из машины, пинает и несколько раз ударяет женщину. Пострадавшая падает, таксист уезжает. Утверждается, что конфликт произошел из-за мятых купюр, которыми расплатилась пассажирка.
https://ria.ru/20231203/podkhod-1913496848.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
В Уфе таксист избил пассажирку из-за мятых купюр
В Уфе таксист избил пассажирку, расплатившуюся мятыми купюрами
УФА, 4 дек - РИА Новости. Правоохранители выясняют обстоятельства избиения таксистом пассажирки в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
"В отдел полиции №6 города Уфы
обратилась уфимка с заявлением, что ее избил таксист. Сотрудниками полиции подозреваемый в причинении ей телесных повреждений установлен и доставлен в отдел", - рассказали в полиции региона.
Правоохранители выдали пострадавшей направление на прохождение судебно- медицинской экспертизы. "По данному факту будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
В соцсетях распространилось видео момента инцидента. На кадрах - водитель выходит из машины, пинает и несколько раз ударяет женщину. Пострадавшая падает, таксист уезжает. Утверждается, что конфликт произошел из-за мятых купюр, которыми расплатилась пассажирка.
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