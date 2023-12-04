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Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
11:02 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/tailand-1913568908.html
Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году
Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году - РИА Новости, 04.12.2023
Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году
Продажи путевок из России в Таиланд уже превышают допандемийный уровень, по итогам года страну могут посетить 1,6 миллиона россиян - это на 100 тысяч больше,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:02
2023-12-04T11:02
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
таиланд
российский союз туриндустрии (рст)
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи путевок из России в Таиланд уже превышают допандемийный уровень, по итогам года страну могут посетить 1,6 миллиона россиян - это на 100 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ)."Обилие перевозки и большой выбор пакетных предложений сильно стимулируют спрос. По динамике продаж поездки в Таиланд лидируют и уже превышают объемы 2019 года. Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 миллионов россиян", - процитировали в РСТ вице-президента союза Дмитрия Горина. По его словам, это на 100 тысяч больше, чем в рекордном 2019 году.В этом году, по словам экспертов, перевозки в Таиланд много - как чартерной, так и регулярной. В частности "Аэрофлот" увеличил число вылетов из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. У туристов эти рейсы востребованы, как, впрочем, и стыковочные зарубежных авиакомпаний.Как отметила заместитель гендиректора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, по темпам продаж с Таиландом сейчас мало что можно сравнить. "Новогодние каникулы на всех направлениях продаются довольно активно, но спрос на Таиланд просто зашкаливает. Здесь уже сложно подтвердить хорошие гостиницы, нужные курорты. По объемам у нас он точно выйдет на допандемийный уровень", - привели в сообщении РСТ слова Чумаевой.В РСТ отметили, что за 10 месяцев 2023 года Таиланд, по данным министерства туризма страны, посетило почти 22 миллиона иностранных туристов. В том числе из России – 1,1 миллиона. Наряду с Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией Россия входит в топ-5 въездных рынков, на них приходится почти половина всего потока.По словам Горина, второе по популярности зимнее зарубежное направление – ОАЭ. По итогам года в Эмиратах, как ожидается, побывают 1,1-1,2 миллиона россиян, что втрое больше, чем в 2019 году. Среди наиболее востребованных стран этой зимой, в том числе на новогодние каникулы, эксперт назвал также Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы.
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, российский союз туриндустрии (рст), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, Российский союз туриндустрии (РСТ), куда можно лететь, Отдых на море
Таиланд рассчитывает принять 1,6 миллиона туристов из России в этом году

РСТ: продажи туров в Таиланд вернулись на допандемийный уровень

© iStock.com / chuanchaiТанцовщица в традиционной тайской одежде на территории исторического города Аютайя
Танцовщица в традиционной тайской одежде на территории исторического города Аютайя - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / chuanchai
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи путевок из России в Таиланд уже превышают допандемийный уровень, по итогам года страну могут посетить 1,6 миллиона россиян - это на 100 тысяч больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Обилие перевозки и большой выбор пакетных предложений сильно стимулируют спрос. По динамике продаж поездки в Таиланд лидируют и уже превышают объемы 2019 года. Можно предположить, что по итогам года страну посетят как минимум 1,6 миллионов россиян", - процитировали в РСТ вице-президента союза Дмитрия Горина. По его словам, это на 100 тысяч больше, чем в рекордном 2019 году.
В этом году, по словам экспертов, перевозки в Таиланд много - как чартерной, так и регулярной. В частности "Аэрофлот" увеличил число вылетов из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. У туристов эти рейсы востребованы, как, впрочем, и стыковочные зарубежных авиакомпаний.
Как отметила заместитель гендиректора компании "Пакс" Любовь Чучмаева, по темпам продаж с Таиландом сейчас мало что можно сравнить. "Новогодние каникулы на всех направлениях продаются довольно активно, но спрос на Таиланд просто зашкаливает. Здесь уже сложно подтвердить хорошие гостиницы, нужные курорты. По объемам у нас он точно выйдет на допандемийный уровень", - привели в сообщении РСТ слова Чумаевой.
В РСТ отметили, что за 10 месяцев 2023 года Таиланд, по данным министерства туризма страны, посетило почти 22 миллиона иностранных туристов. В том числе из России – 1,1 миллиона. Наряду с Малайзией, Китаем, Южной Кореей и Индией Россия входит в топ-5 въездных рынков, на них приходится почти половина всего потока.
По словам Горина, второе по популярности зимнее зарубежное направление – ОАЭ. По итогам года в Эмиратах, как ожидается, побывают 1,1-1,2 миллиона россиян, что втрое больше, чем в 2019 году. Среди наиболее востребованных стран этой зимой, в том числе на новогодние каникулы, эксперт назвал также Египет, Шри-Ланку, Кубу, Мальдивы.
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