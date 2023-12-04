Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 04.12.2023 (обновлено: 11:28 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/svyaz-1913569100.html
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:59
2023-12-04T11:28
россия
технологии
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913577746_479:570:3106:2048_1920x0_80_0_0_bfd57ff806b34ed6995867550876c49d.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений", - сказал он.По его словам, речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.
https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913577746_475:58:3128:2048_1920x0_80_0_0_3a7d0abd835303257ab3be13b5108576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, михаил мишустин
Россия, Технологии, Михаил Мишустин
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи

Мишустин: правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 4 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 4 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений", - сказал он.
По его словам, речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Ростех" поставил в войска беспроводные устройства громкоговорящей связи
9 октября, 08:08
 
РоссияТехнологииМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала