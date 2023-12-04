https://ria.ru/20231204/svyaz-1913569100.html
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:59
2023-12-04T10:59
2023-12-04T11:28
россия
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений", - сказал он.По его словам, речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.
https://ria.ru/20231009/rostekh-1901395301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, михаил мишустин
Россия, Технологии, Михаил Мишустин
Правительство утвердило 12-летнюю стратегию развития отрасли связи
Мишустин: правительство утвердило стратегию развития отрасли связи до 2035 года
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры, сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"По указанию президента правительство подготовило и утвердило стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. Подписанный документ формирует условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры, что очень важно для внедрения современных инновационных решений", - сказал он.
По его словам, речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.
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