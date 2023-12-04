https://ria.ru/20231204/svo-1913141522.html

"В России приняли меры". Почему украинские военные стали прятать "Пэтриоты"

"В России приняли меры". Почему украинские военные стали прятать "Пэтриоты" - РИА Новости, 04.12.2023

"В России приняли меры". Почему украинские военные стали прятать "Пэтриоты"

Киеву передают дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они появились на Украине полгода назад, и уже можно подвести некоторые итоги. Как ВСУ... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:13

специальная военная операция на украине

дмитрий корнев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Захар Андреев. Киеву передают дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Они появились на Украине полгода назад, и уже можно подвести некоторые итоги. Как ВСУ используют дорогостоящие американские системы ПВО — в материале РИА Новости."Это может только он"В конце ноября посол ФРГ в Киеве Мартин Егер подтвердил: зимой Киев получит от Берлина систему "Пэтриот". Судя по всему, речь об одной батарее: командный пункт, станция РЛС и до восьми пусковых установок. У ВСУ сейчас как минимум две такие батареи. Сколько именно — неизвестно.Но этого явно недостаточно. Зеленский просил 50."Это единственный на данный момент западный комплекс ПВО, который может работать по баллистическим ракетам, таким как "Искандер" или "Кинжал", — объясняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — С какой эффективностью — это вопрос".Американские ЗРК относятся к так называемой объектовой ПВО. То есть защищают конкретный стационарный объект. Известно, что одна батарея — в Киеве. О том, где другие, высказывают разные предположения. Одна из версий — аэродром в Староконстантиновке, откуда поднимаются в воздух украинские Су-24 с европейскими крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp.Другой вариант — Одесса. Там крупный транспортный хаб, через который вывозят зерно и принимают оружие. В Bloomberg, кстати, сообщали, что Германия намерена предоставить Украине средства ПВО, чтобы прикрыть транспортировку злаковых.Танец с "Кинжалами"Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что "Пэтриот" якобы способен сбивать гиперзвуковые "Кинжалы" по 15 штук за раз. Подтверждений не привел.Кроме того, он утверждает, что 13 мая украинский расчет американского ЗРК поразил несколько российских военных бортов над Брянской областью. В Минобороны России об этом ничего не знают."Неясно, как в этом случае могли применять очень громоздкие "Пэтриоты", — говорит Корнев. — Этот ЗРК нужно доставить на место, развернуть, подготовить к боевой работе. Проложить кабели, запустить вспомогательные силовые установки в отдельных вагончиках. Тот же германский Iris-T куда мобильнее".Американский ЗРК не предназначен для быстрых перемещений. Обычно действует в течение нескольких дней с одной позиции."Следовательно, авиационная или космическая разведка может его обнаружить. Затем — удар, что, вероятно, произошло под Киевом в мае", — отмечает эксперт.По информации Минобороны России, тогда недалеко от украинской столицы "Кинжалом" были "поражены и уничтожены" многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot. В США признали повреждения, но не критические.Эксперты, в том числе западные, указывают: как бы ни был хорош "Пэтриот", он уязвим. Как и у всякой системы ПВО, при включении радиолокационной станции ЗРК демаскирует себя. И если в этот момент в воздухе находятся и летающий радар, и ударный самолет с гиперзвуковыми ракетами, атака будет результативной.Как бы то ни было, с мая, по признанию самих украинских военных, "Пэтриоты" не сбили ни одного российского самолета."Скорее всего, наше командование провело какие-то мероприятия, предотвращающие такого рода нападения. Возможно, удалось обеспечить более-менее постоянный контроль самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Или навели больше порядка в организации полетов. Любая проблема решается комплексно", — полагает Корнев."Себе нужнее"Сегодня в Киеве не рискуют перемещать к линии фронта не только Patriot, но даже танки Abrams — берегут дорогостоящую американскую технику.А имеющихся систем ПВО и ракет по-прежнему недостаточно — даже с учетом новых поставок. Это второй главный минус американского ЗРК."Высокая цена влечет нехватку количества. Это касается и самих комплексов, и боекомплекта", — уточняет Корнев.При этом те страны, которые действительно могли бы поделиться с Киевом уникальными для Запада системами ПВО, не спешат это делать.Речь прежде всего о производителе — США, но не только о них. В июне стало известно, что Польша потратит 15 миллиардов долларов на приобретение 48 пусковых установок. То есть около восьми батарей. Ни одну из них не планируют передавать Украине.

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

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дмитрий корнев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, а-50, су-24, украина, россия, киев