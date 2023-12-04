Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал
Экипаж судна, которое атаковал дрон в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал
Корабли в море. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе, опубликованном управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщения об атаке беспилотным летательным аппаратом в районе Баб-эль-Мандебского пролива… Судно сообщило, что на борту нет жертв и что оно на полной скорости покидает эту зону", - сказан в тексте.
Накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.