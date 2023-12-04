https://ria.ru/20231204/sudno-1913611037.html

Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал

Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал - РИА Новости, 04.12.2023

Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал

Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:19

2023-12-04T13:19

2023-12-04T13:19

в мире

красное море

израиль

аденский залив

ансар алла

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе, опубликованном управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщения об атаке беспилотным летательным аппаратом в районе Баб-эль-Мандебского пролива… Судно сообщило, что на борту нет жертв и что оно на полной скорости покидает эту зону", - сказан в тексте. Накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.

https://ria.ru/20231204/ssha-1913517698.html

красное море

израиль

аденский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, израиль, аденский залив, ансар алла