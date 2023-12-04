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Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал - РИА Новости, 04.12.2023
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13:19 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sudno-1913611037.html
Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал
Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал - РИА Новости, 04.12.2023
Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал
Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:19
2023-12-04T13:19
в мире
красное море
израиль
аденский залив
ансар алла
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе, опубликованном управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщения об атаке беспилотным летательным аппаратом в районе Баб-эль-Мандебского пролива… Судно сообщило, что на борту нет жертв и что оно на полной скорости покидает эту зону", - сказан в тексте. Накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению. За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
https://ria.ru/20231204/ssha-1913517698.html
красное море
израиль
аденский залив
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в мире, красное море, израиль, аденский залив, ансар алла
В мире, Красное море, Израиль, Аденский залив, Ансар Алла
Экипаж судна, на которое напали в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал

Экипаж судна, которое атаковал дрон в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадал

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКорабли в море
Корабли в море - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Корабли в море. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Члены экипажа судна, подвергшегося атаке с помощью беспилотного летательного аппарата в Баб-эль-Мандебском проливе, не пострадали, говорится в релизе, опубликованном управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщения об атаке беспилотным летательным аппаратом в районе Баб-эль-Мандебского пролива… Судно сообщило, что на борту нет жертв и что оно на полной скорости покидает эту зону", - сказан в тексте.
Накануне управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявляло, что получило сообщения об активности БПЛА и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива - места слияния Красного моря и Аденского залива. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники сообщил, что сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, а военные корабли США и Израиля противостояли этому нападению.
За время военных действий Израиля в секторе Газа хуситы несколько раз объявляли о запуске ракет по израильскому городу Эйлат, а 11 дней назад они захватили в Красном море сухогруз под флагом Багамских островов, который, предположительно, принадлежит израильскому бизнесмену. На судне находились около 2 тысяч новых автомобилей.
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Красном море за сутки подверглись атакам три судна, заявил Пентагон
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В миреКрасное мореИзраильАденский заливАнсар Алла
 
 
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