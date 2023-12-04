Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/strelba-1913591945.html
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2023
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:14
2023-12-04T12:14
в мире
даллас
техас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913591204_0:566:1080:1174_1920x0_80_0_0_ec424fd24634bbb1679f339af5bc140f.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию. Стрельба произошла в воскресенье днем в городе Даллас. Как сообщается, прибывшая на место полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка. "Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что пострадавшей девочке-подростку 15 лет. Как сообщается, полиция начала расследование происшествия. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.
https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html
даллас
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913591204_0:465:1080:1275_1920x0_80_0_0_c222408b5f74c55c22c0791141e9038b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, даллас, техас, сша
В мире, Даллас, Техас, США
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека

В Далласе при стрельбе погибли четыре человека, включая годовалого ребенка

© Фото : Smash Da TopicПолицейский на месте стрельбы в Далласе
Полицейский на месте стрельбы в Далласе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Smash Da Topic
Полицейский на месте стрельбы в Далласе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла в воскресенье днем в городе Даллас. Как сообщается, прибывшая на место полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка.
"Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал.
Телеканал отмечает, что пострадавшей девочке-подростку 15 лет.
Как сообщается, полиция начала расследование происшествия. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.
Полицейский на дороге, ведущей к больнице Нью-Гэмпшира, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
18 ноября, 01:07
 
В миреДалласТехасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала