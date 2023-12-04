https://ria.ru/20231204/strelba-1913591945.html
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2023
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:14
2023-12-04T12:14
2023-12-04T12:14
в мире
даллас
техас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913591204_0:566:1080:1174_1920x0_80_0_0_ec424fd24634bbb1679f339af5bc140f.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию. Стрельба произошла в воскресенье днем в городе Даллас. Как сообщается, прибывшая на место полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка. "Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что пострадавшей девочке-подростку 15 лет. Как сообщается, полиция начала расследование происшествия. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.
https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html
даллас
техас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913591204_0:465:1080:1275_1920x0_80_0_0_c222408b5f74c55c22c0791141e9038b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, даллас, техас, сша
В мире, Даллас, Техас, США
При стрельбе в Техасе погибли четыре человека
В Далласе при стрельбе погибли четыре человека, включая годовалого ребенка
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение телеканала NBC
со ссылкой на полицию.
Стрельба произошла в воскресенье днем в городе Даллас
. Как сообщается, прибывшая на место полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка.
"Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал.
Телеканал отмечает, что пострадавшей девочке-подростку 15 лет.
Как сообщается, полиция начала расследование происшествия. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек