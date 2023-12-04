https://ria.ru/20231204/strelba-1913591945.html

При стрельбе в Техасе погибли четыре человека

При стрельбе в Техасе погибли четыре человека - РИА Новости, 04.12.2023

При стрельбе в Техасе погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:14

2023-12-04T12:14

2023-12-04T12:14

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе годовалый ребенок, погибли, девочка-подросток получила ранения в результате стрельбы в штате Техас, сообщает местное подразделение телеканала NBC со ссылкой на полицию. Стрельба произошла в воскресенье днем в городе Даллас. Как сообщается, прибывшая на место полиция нашла пять человек с огнестрельными ранениями, включая маленького ребенка. "Полиция Далласа сообщила, что трое взрослых погибли на месте, а дети были в срочном порядке доставлены в местную больницу. К сожалению, маленький ребенок скончался в больнице от полученных ранений, состояние девочки-подростка оценивается как стабильное", - сообщает телеканал. Телеканал отмечает, что пострадавшей девочке-подростку 15 лет. Как сообщается, полиция начала расследование происшествия. Власти заявляют, что на данный момент по факту произошедшего никто не был задержан. О возможных мотивах стрельбы не сообщается.

https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html

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в мире, даллас, техас, сша