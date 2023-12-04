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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 04.12.2023 (обновлено: 14:30 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913644625.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:29
2023-12-04T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что общие потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что общие потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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