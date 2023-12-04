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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:29

2023-12-04T14:29

2023-12-04T14:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что общие потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.

запорожская область

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2023

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область