https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913644625.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.12.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:29
2023-12-04T14:29
2023-12-04T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_18f8ad70eef85798dabbb5a8f5ca6294.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что общие потери ВСУ при этом составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_7043615ce1c1236c27e5b32ec5e12346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 40 военных на Запорожском направлении