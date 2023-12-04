https://ria.ru/20231204/sootechestvennik-1913673984.html
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "соотечественник"
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "соотечественник" - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "соотечественник"
В Госдуму внесен законопроект, относящий к соотечественникам представителей народов России, которые не образовали свои государства, а также белорусов и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:06
2023-12-04T16:06
2023-12-04T16:06
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, относящий к соотечественникам представителей народов России, которые не образовали свои государства, а также белорусов и украинцев как представителей триединого с русским народа. Документ доступен в думской электронной базе. Законопроект внес депутат Михаил Матвеев (КПРФ). "Законопроектом предлагается уточнить понятие "соотечественник", исключающее возможность автоматически причислять к соотечественникам всех лиц, проживающих в ныне независимых государствах, входивших в состав бывшего СССР. В новой редакции соотечественниками являются лица, относящиеся к национальностям Российской Федерации, указанным в статье 2 федерального закона № 99-ФЗ, и народам, не имеющим за ее пределами своих национальных государств (за исключением белорусов и украинцев как части триединого с русским народа)", - следует из текста пояснительной записки. Автор законопроекта отмечает, что соотечественник должен быть человек с одним отечеством, который возвращается с чужбины на историческую родину - Россию. "Законопроектом уточнено понятие общности языка, как русского языка - государственного языка Российской Федерации. Кроме того, исключается правовая неопределенность в виде термина "как правило", используемого в отношении народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации", - также сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20231012/trud-1902381352.html
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госдума рф, общество, кпрф, михаил матвеев
Госдума РФ, Общество, КПРФ, Михаил Матвеев
В Госдуму внесли проект, уточняющий понятие "соотечественник"
В Госдуму внесли законопроект, уточняющий понятие "соотечественник"