https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913664180.html

Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте

Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте - РИА Новости, 04.12.2023

Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте

Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:38

2023-12-04T15:38

2023-12-04T15:38

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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха. "В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", - написал Блаха в соцсетях по итогам конференции, посвященной левым взглядам, которая состоялась в Чехии на выходных. По его словам, в Словакии не теряют историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Блаха также отметил, что поездка в Чехию стала его первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.

https://ria.ru/20231019/nenavist-1903934204.html

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