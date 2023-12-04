https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913664180.html
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте - РИА Новости, 04.12.2023
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:38
2023-12-04T15:38
2023-12-04T15:38
в мире
россия
словакия
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/11/1543521192_0:405:2740:1946_1920x0_80_0_0_0c1abe3962834e9ed99128fa662630f5.jpg
БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха. "В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", - написал Блаха в соцсетях по итогам конференции, посвященной левым взглядам, которая состоялась в Чехии на выходных. По его словам, в Словакии не теряют историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Блаха также отметил, что поездка в Чехию стала его первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.
https://ria.ru/20231019/nenavist-1903934204.html
россия
словакия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/11/1543521192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f48321b4f49be224b1884e681eb57f4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, словакия, чехия
В мире, Россия, Словакия, Чехия
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
Вице-спикер Блаха: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию