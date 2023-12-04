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Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте - РИА Новости, 04.12.2023
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15:38 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913664180.html
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте - РИА Новости, 04.12.2023
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:38
2023-12-04T15:38
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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха. "В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", - написал Блаха в соцсетях по итогам конференции, посвященной левым взглядам, которая состоялась в Чехии на выходных. По его словам, в Словакии не теряют историческую память и помнят жертв Второй мировой войны. Блаха также отметил, что поездка в Чехию стала его первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.
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в мире, россия, словакия, чехия
В мире, Россия, Словакия, Чехия
Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, заявили в парламенте

Вице-спикер Блаха: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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БРАТИСЛАВА, 4 дек - РИА Новости. Словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию, в стране не теряют историческую память о Второй мировой войне, заявил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха.
«
"В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты", - написал Блаха в соцсетях по итогам конференции, посвященной левым взглядам, которая состоялась в Чехии на выходных.
По его словам, в Словакии не теряют историческую память и помнят жертв Второй мировой войны.
Блаха также отметил, что поездка в Чехию стала его первым заграничным визитом после назначения на пост вице-спикера парламента Словакии.
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