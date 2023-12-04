https://ria.ru/20231204/skandal-1913645327.html

В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка - РИА Новости, 04.12.2023

В Молдавии девушка устроила скандал в троллейбусе из-за русского языка

Очередной скандал из-за языка общения произошел в Кишиневе, пассажирка троллейбуса оскорбилась, что кондуктор общалась с ней на русском языке. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:30

2023-12-04T14:30

2023-12-04T14:30

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Очередной скандал из-за языка общения произошел в Кишиневе, пассажирка троллейбуса оскорбилась, что кондуктор общалась с ней на русском языке. Молдавские СМИ и телеграм-каналы распространили видеозапись инцидента, произошедшего в троллейбусе молдавской столицы: пассажирка открыла окно, а кондуктор сделала ей замечание на русском языке, обратив внимание, что в троллейбусе много пожилых людей. "Немного пещерного национализма. Пассажирка достала телефон, начала снимать всех и вся без их позволения, сцепилась с другими пассажирами. Ну, что тут скажешь? Спасибо, Майя (президент Молдавии Майя Санду - ред.). С твоей подачи началась вся эта дичь", - прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале депутат парламента Богдан Цырдя. Остальные пассажиры троллейбуса заняли сторону кондуктора. Они отметили, что женщина имеет право использовать тот язык общения, который ей удобен. Также они выразили недовольство съемкой, на которую не давали согласия. Это не первый случай скандала на почве языка. В июне в молдавских соцсетях было распространено с заявлением врача республиканской клинической больницы (РКБ) Эдуарда Чернолева о том, что он не оперирует русских. На протяжении всего ролика врач, изучая рентгеновский снимок, вместо того чтобы пояснить пациентке диагноз, оскорбляет ее. В итоге комиссия по этике обязала медика пройти спецкурс. До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.

https://ria.ru/20231112/gimn-1908978373.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду