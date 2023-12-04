https://ria.ru/20231204/siriytsy-1913695796.html

Эстонские пограничники заявили, что не впустили из России четверых сирийцев

Эстонские пограничники заявили, что не впустили из России четверых сирийцев - РИА Новости, 04.12.2023

Эстонские пограничники заявили, что не впустили из России четверых сирийцев

Эстонские пограничники заявили, что в минувшие выходные не впустили из РФ через КПП в Нарве небольшую группу сирийцев, не имевших права на въезд в Евросоюз,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:27

2023-12-04T17:27

2023-12-04T17:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Эстонские пограничники заявили, что в минувшие выходные не впустили из РФ через КПП в Нарве небольшую группу сирийцев, не имевших права на въезд в Евросоюз, обвинив Москву в миграционной атаке, говорится в сообщении пресс-службы Идаской префектуры эстонского департамента полиции и погранохраны. "Мы пресекли попытку четверых сирийцев пересечь границу, не впустив их в Эстонию. Всего Российская Федерация за последнее время целенаправленно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека (граждан Сирии и Сомали — ред.). Эти люди используются российскими властями как часть миграционной атаки, и в случае эскалации ситуация может нарушить работу пограничного пункта", - заявили в пресс-службе. При этом погранохрана сообщает, что в течение выходных в Эстонию через КПП в Нарве не были допущены 52 гражданина Молдавии, 6 граждан России, 5 граждан Украины, 3 гражданина Израиля, по 1 гражданину Армении и Сербии. Всем иностранцам был запрещен въезд в страну. С 16 ноября пограничный пункт в Нарве работает в усиленном режиме. На мосту дежурят дополнительные группы пограничников, которые следят за пешеходной зоной, а также проверяют все подъезжающие к границе автомобили, чтобы не допустить прибытия на погранпункт нелегальных мигрантов. Ранее департамент полиции и погранохраны Эстонии выступил с предупреждением едущих в Россию жителей страны о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой. На КПП в Нарве пограничники начали выдавать листовки, в которых отмечается, что в течение последних недель Россия якобы направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Пограничники уточняют, что если подобная деятельность продолжится, они будут вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия. МВД Финляндии ранее проинформировало о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение было принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231204/granitsa-1913669061.html

https://ria.ru/20231203/granitsy-1913504654.html

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в мире, россия, евросоюз, нарва, эстония