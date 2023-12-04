https://ria.ru/20231204/shvetsiya-1913722755.html
Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией
Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией
В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:42
2023-12-04T18:42
2023-12-04T18:54
швеция
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы, заявил президент Владимир Путин."Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот, характеризуя отношения России и Швеции.Путин подчеркнул, что каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечение своей безопасности."Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении 200 лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика - это всем очевидно - приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы стабильности и безопасности в североевропейском регионе", - сказал он.Нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях, по словам президента России, не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швеция, в мире
Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией
Путин: в отношениях России и Швеции полностью отсутствуют контакты
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В отношениях России со Швецией полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие, отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы, заявил президент Владимир Путин.
«
"Полностью отсутствуют политические контакты, свернуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот, характеризуя отношения России и Швеции.
Путин подчеркнул, что каждое государство само определяет оптимальные пути обеспечение своей безопасности.
"Но отказ Стокгольма от проводившейся на протяжении 200 лет политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросов. Такая политика - это всем очевидно - приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы стабильности и безопасности в североевропейском регионе", - сказал он.
Нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях, по словам президента России, не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы
в целом.
У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле