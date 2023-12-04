https://ria.ru/20231204/rynki-1913756521.html

Ярославский губернатор поручил приватизировать муниципальные рынки

Ярославский губернатор поручил приватизировать муниципальные рынки - РИА Новости, 04.12.2023

Ярославский губернатор поручил приватизировать муниципальные рынки

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил приватизировать муниципальное имущество, которое не используется в социальных целях, в частности, рынки,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:36

2023-12-04T21:36

2023-12-04T21:39

ярославская область

экономика

ярославская область

михаил евраев

москва

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил приватизировать муниципальное имущество, которое не используется в социальных целях, в частности, рынки, сообщает правительство региона. Сообщается, что глава региона Михаил Евраев на оперативном совещании поручил в двухнедельный срок сформировать план приватизации всего муниципального имущества, которое не используется в социальных целях. По словам губернатора, в районах сейчас есть большое количество неприватизированного имущества, в том числе переданного в муниципальное управление. "Все объекты, которые используются в коммерческих целях, должны уйти на торги. Особенно это касается рынков. Их нужно приватизировать с целевым назначением. Только тогда мы сможем получить цивилизованные рынки с высоким уровнем обслуживания, как в Москве и Петербурге", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, глава региона остался недоволен исполнением текущего плана приватизации: в 2023 году органы местного самоуправления должны были реализовать 360 объектов, однако на текущий момент продано 70 на общую сумму чуть более 170 миллионов рублей. "Губернатор сообщил, что лично будет контролировать исполнение нового плана приватизации", - информирует правительство региона.

https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html

https://ria.ru/20231129/blagoustroystvo-1912641211.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, михаил евраев, москва