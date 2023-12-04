https://ria.ru/20231204/rostekh-1913556991.html
"Ростех" занял десятое место в списке ста крупнейших производителей оружия
"Ростех" занял десятое место в списке ста крупнейших производителей оружия - РИА Новости, 04.12.2023
"Ростех" занял десятое место в списке ста крупнейших производителей оружия
Российская госкорпорация "Ростех" впервые включена в список 100 крупнейших компаний по производству вооружения и оказанию военных услуг за 2022 год,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:23
2023-12-04T10:23
2023-12-04T10:23
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская госкорпорация "Ростех" впервые включена в список 100 крупнейших компаний по производству вооружения и оказанию военных услуг за 2022 год, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). Согласно таблице, опубликованной на сайте SIPRI, российская госкорпорация "Ростех" заняла 10 место. Как отмечается в таблице, обычно госкорпорацию "Ростех" не включали в список, так как она является холдингом, не имеющим прямых производственных мощностей, однако ранее в рейтинг входили другие российские компании: КРЭТ, Вертолеты России и другие. Так как другие российские компании, связанные с производством вооружений, перестали публиковать данные о своем производстве, институт включил в список "Ростех" как связанную с другими компаниями корпорацию. Согласно таблице, большая часть списка крупнейших производителей вооружения в 2022 году представлена американскими компаниями - более 40 компаний. При этом первое место занимает военно-промышленная корпорация США Lockheed Martin. Помимо госкорпорации "Ростех", Россия также представлена в списке Объединенной Судостроительной Корпорацией (ОСК) (36-е место).
https://ria.ru/20231114/rostekh-1909284938.html
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россия, сша, концерн радиоэлектронные технологии, ростех, lockheed martin
Россия, США, Концерн Радиоэлектронные технологии, Ростех, Lockheed Martin
"Ростех" занял десятое место в списке ста крупнейших производителей оружия
SIPRI: "Ростех" занял десятое место в списке крупнейших производителей оружия