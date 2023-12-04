Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/reklama-1913547969.html
В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР
В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР - РИА Новости, 04.12.2023
В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР
Размещение рекламы в запрещенной в РФ как экстремистской социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:55
2023-12-04T09:55
антон горелкин
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Размещение рекламы в запрещенной в РФ как экстремистской социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил депутат ГД Антон Горелкин в телеграм-канале, ссылаясь на ответ главы ФАС Максима Шаскольского. "Получил ответ на свой депутатский запрос &lt;...&gt; В письме за подписью руководителя ФАС Максима Шаскольского говорится, что хотя ведомство и контролирует соответствие интернет-рекламы требованиям закона "О рекламе", контроль за соблюдением норм в части получения идентификатора интернет-рекламы и передачи сведений о рекламе в ЕРИР относится к компетенции Роскомнадзора. А он, напомню, предписывает маркировать размещения на всех цифровых площадках, включая заблокированные", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил депутат, общая позиция выработана. "Размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в ЕРИР, снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения - как и в случае с любой другой интернет-рекламой", - подчеркнул Горелкин. Он добавил, что блокировку площадки не стоит рассматривать "как повод не выполнять предусмотренные законом обязанности по маркировке рекламы".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231115/sotsseti-1909673240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антон горелкин, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Антон Горелкин, Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР

Горелкин: размещение рекламы в Instagram необходимо регистрировать в ЕРИР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Размещение рекламы в запрещенной в РФ как экстремистской социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил депутат ГД Антон Горелкин в телеграм-канале, ссылаясь на ответ главы ФАС Максима Шаскольского.
"Получил ответ на свой депутатский запрос <...> В письме за подписью руководителя ФАС Максима Шаскольского говорится, что хотя ведомство и контролирует соответствие интернет-рекламы требованиям закона "О рекламе", контроль за соблюдением норм в части получения идентификатора интернет-рекламы и передачи сведений о рекламе в ЕРИР относится к компетенции Роскомнадзора. А он, напомню, предписывает маркировать размещения на всех цифровых площадках, включая заблокированные", - написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил депутат, общая позиция выработана.
"Размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в ЕРИР, снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения - как и в случае с любой другой интернет-рекламой", - подчеркнул Горелкин.
Он добавил, что блокировку площадки не стоит рассматривать "как повод не выполнять предусмотренные законом обязанности по маркировке рекламы".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Instagram* заблокировал аккаунты Кадыровых
15 ноября, 19:02
 
Антон ГорелкинРоссияОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала