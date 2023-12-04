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В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР

В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР - РИА Новости, 04.12.2023

В Госдуме призвали регистрировать рекламу в Instagram* в ЕРИР

Размещение рекламы в запрещенной в РФ как экстремистской социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:55

2023-12-04T09:55

2023-12-04T09:55

антон горелкин

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Размещение рекламы в запрещенной в РФ как экстремистской социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), сообщил депутат ГД Антон Горелкин в телеграм-канале, ссылаясь на ответ главы ФАС Максима Шаскольского. "Получил ответ на свой депутатский запрос <...> В письме за подписью руководителя ФАС Максима Шаскольского говорится, что хотя ведомство и контролирует соответствие интернет-рекламы требованиям закона "О рекламе", контроль за соблюдением норм в части получения идентификатора интернет-рекламы и передачи сведений о рекламе в ЕРИР относится к компетенции Роскомнадзора. А он, напомню, предписывает маркировать размещения на всех цифровых площадках, включая заблокированные", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил депутат, общая позиция выработана. "Размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram* необходимо регистрировать в ЕРИР, снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения - как и в случае с любой другой интернет-рекламой", - подчеркнул Горелкин. Он добавил, что блокировку площадки не стоит рассматривать "как повод не выполнять предусмотренные законом обязанности по маркировке рекламы".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231115/sotsseti-1909673240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон горелкин, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)