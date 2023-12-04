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СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/rakety-1913696356.html
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов
Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, следует из статьи газеты Times. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:29
2023-12-04T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, следует из статьи газеты Times. "Поля вокруг Киева уже покрылись льдом, и у него (украинского военного – ред.) было десять минут, чтобы привести новые ракеты Martlet в боевое положение", - сказано в статье. Число переданных Киеву ракет не указывается. Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в 1,5 Маха разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 мм. В конце сентября британское министерство обороны сообщило, что Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы.
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в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов

Times: Британия могла передать Украине новые ракеты Martlet для борьбы с БПЛА

© Фото : ThalesБританская легкая многоцелевая ракета Martlet
Британская легкая многоцелевая ракета Martlet - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Thales
Британская легкая многоцелевая ракета Martlet. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, следует из статьи газеты Times.
"Поля вокруг Киева уже покрылись льдом, и у него (украинского военного – ред.) было десять минут, чтобы привести новые ракеты Martlet в боевое положение", - сказано в статье. Число переданных Киеву ракет не указывается.
Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в 1,5 Маха разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 мм.
В конце сентября британское министерство обороны сообщило, что Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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