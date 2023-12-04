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СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов
Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, следует из статьи газеты Times. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:29
2023-12-04T17:29
2023-12-04T17:29
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Великобритания могла поставить Украине новые ракеты Martlet, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, следует из статьи газеты Times. "Поля вокруг Киева уже покрылись льдом, и у него (украинского военного – ред.) было десять минут, чтобы привести новые ракеты Martlet в боевое положение", - сказано в статье. Число переданных Киеву ракет не указывается. Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в 1,5 Маха разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 мм. В конце сентября британское министерство обороны сообщило, что Великобритания намерена в ближайшие месяцы поставить Украине дополнительное военное оборудование и боеприпасы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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СМИ: Украина, возможно, получила от Британии новые ракеты против дронов
Times: Британия могла передать Украине новые ракеты Martlet для борьбы с БПЛА