https://ria.ru/20231204/pvo-1913671348.html
В Ростовской области сработала ПВО
В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 04.12.2023
В Ростовской области сработала ПВО
Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:59
2023-12-04T15:59
2023-12-04T16:03
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации", - написал Голубев.Губернатор призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913452928.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области сработала ПВО
Голубев: в Ростовской области по целям за пределами региона сработала ПВО