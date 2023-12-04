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В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 04.12.2023 (обновлено: 16:03 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/pvo-1913671348.html
В Ростовской области сработала ПВО
В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 04.12.2023
В Ростовской области сработала ПВО
Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:59
2023-12-04T16:03
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации", - написал Голубев.Губернатор призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913452928.html
ростовская область
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ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области сработала ПВО

Голубев: в Ростовской области по целям за пределами региона сработала ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале.
"Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации", - написал Голубев.
Губернатор призвал сохранять спокойствие.
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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