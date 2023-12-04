https://ria.ru/20231204/pvo-1913671348.html

В Ростовской области сработала ПВО

В Ростовской области сработала ПВО - РИА Новости, 04.12.2023

В Ростовской области сработала ПВО

Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:59

2023-12-04T15:59

2023-12-04T16:03

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области по целям за пределами региона, сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram-канале."Сегодня в Ростовской области снова были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона - в соответствии с задачами спецоперации", - написал Голубев.Губернатор призвал сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20231203/spetsoperatsiya-1913452928.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев