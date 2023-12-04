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Путин оценил сотрудничество с Туркменистаном - РИА Новости, 04.12.2023
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19:56 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/putin-1913740307.html
Путин оценил сотрудничество с Туркменистаном
Путин оценил сотрудничество с Туркменистаном - РИА Новости, 04.12.2023
Путин оценил сотрудничество с Туркменистаном
Россия и Туркменистан активно развивают многоплановое сотрудничество, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:56
2023-12-04T19:56
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Туркменистан активно развивают многоплановое сотрудничество, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. "Активно развивается многоплановое сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Политические и экономические связи гармонично дополняются широким спектром контактов по линии парламента, регионов и общественности", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот. По его словам, в рамках гуманитарного сотрудничества были открыты российско-туркменский университет, новое здание государственного русского драматического театра в Ашхабаде и дополнительный корпус совместной общеобразовательной школы. "Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, и мы готовы к продолжению взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего СНГ, в рамках каспийской пятерки и формата Центральная Азия + Россия", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил сотрудничество с Туркменистаном

Путин: Россия и Туркменистан активно развивают многоплановое сотрудничество

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Туркменистан активно развивают многоплановое сотрудничество, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Активно развивается многоплановое сотрудничество с дружественным Туркменистаном. Политические и экономические связи гармонично дополняются широким спектром контактов по линии парламента, регионов и общественности", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
По его словам, в рамках гуманитарного сотрудничества были открыты российско-туркменский университет, новое здание государственного русского драматического театра в Ашхабаде и дополнительный корпус совместной общеобразовательной школы.
"Россия с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, и мы готовы к продолжению взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего СНГ, в рамках каспийской пятерки и формата Центральная Азия + Россия", - сказал Путин.
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