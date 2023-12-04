https://ria.ru/20231204/putin-1913581370.html

Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"

Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года" - РИА Новости, 04.12.2023

Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"

Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:37

2023-12-04T11:37

2023-12-04T13:14

владимир путин

общество

россия

дмитрий песков

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года", года 2023-го, в рамках международной премии "Мы вместе". Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря.Кроме того, сегодня Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по правам человека.Песков подчеркнул, что ожидается содержательное выступление главы государства по разным темам."Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", — уточнил пресс-секретарь.Встреча приурочена к Международному дню прав человека.

https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, россия, дмитрий песков