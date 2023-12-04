https://ria.ru/20231204/putin-1913581370.html
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"
Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:37
2023-12-04T11:37
2023-12-04T13:14
владимир путин
общество
россия
дмитрий песков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года", года 2023-го, в рамках международной премии "Мы вместе". Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря.Кроме того, сегодня Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по правам человека.Песков подчеркнул, что ожидается содержательное выступление главы государства по разным темам."Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", — уточнил пресс-секретарь.Встреча приурочена к Международному дню прав человека.
https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html
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владимир путин, общество, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Выставка-форум "Россия"
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"
Путин 4 декабря наградит премией "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года", года 2023-го, в рамках международной премии "Мы вместе". Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря.
Кроме того, сегодня Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по правам человека.
Песков подчеркнул, что ожидается содержательное выступление главы государства по разным темам.
«
"Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", — уточнил пресс-секретарь.
Встреча приурочена к Международному дню прав человека.
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