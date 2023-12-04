Рейтинг@Mail.ru
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года" - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:37 04.12.2023 (обновлено: 13:14 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913581370.html
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"
Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:37
2023-12-04T13:14
владимир путин
общество
россия
дмитрий песков
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.&quot;Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя в номинации &quot;Волонтер года&quot;, года 2023-го, в рамках международной премии &quot;Мы вместе&quot;. Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку&quot;, — сказал представитель Кремля.Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря.Кроме того, сегодня Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по правам человека.Песков подчеркнул, что ожидается содержательное выступление главы государства по разным темам.&quot;Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы&quot;, — уточнил пресс-секретарь.Встреча приурочена к Международному дню прав человека.
https://ria.ru/20231124/mordoviya-1911676557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Выставка-форум "Россия"
Путин 4 декабря примет участие в награждении премией "Волонтер года"

Путин 4 декабря наградит премией "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе"

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в церемонии награждения премией "Волонтер года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя в номинации "Волонтер года", года 2023-го, в рамках международной премии "Мы вместе". Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря.
Кроме того, сегодня Путин в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по правам человека.
Песков подчеркнул, что ожидается содержательное выступление главы государства по разным темам.
«

"Это и ход выполнения поручений по итогам встречи с советом, и вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и добровольцев, участвующих в СВО, а также членов их семей, о проблемах выдавливания русскоязычного населения из стран Европейского союза, о развитии школьного образования, об организации доступной медпомощи бездомным и людям без документов, а также о проблемах уголовно-исполнительной системы", — уточнил пресс-секретарь.

Встреча приурочена к Международному дню прав человека.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Глава Мордовии рассказал о поддержке СВО властями, волонтерами и молодежью
24 ноября, 17:07
 
Выставка-форум "Россия"Владимир ПутинОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала