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Индекс промпроизводства в Ярославской области остается выше среднего по РФ - РИА Новости, 04.12.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:39 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html
Индекс промпроизводства в Ярославской области остается выше среднего по РФ
Индекс промпроизводства в Ярославской области остается выше среднего по РФ - РИА Новости, 04.12.2023
Индекс промпроизводства в Ярославской области остается выше среднего по РФ
Индекс промпроизводства в Ярославской области по итогам десяти месяцев 2023 года составил 109,7%, снова превысив среднероссийский показатель, сообщил губернатор РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:39
2023-12-04T16:39
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Индекс промпроизводства в Ярославской области по итогам десяти месяцев 2023 года составил 109,7%, снова превысив среднероссийский показатель, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Индекс промышленного производства в Ярославской области сохраняется на отметке выше среднероссийского уровня. По итогам десяти месяцев он составляет 109,7%. Среднероссийский – 103,5%. Это обеспечивает нашему региону восьмое место в ЦФО и 23-е в России", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Евраев отметил, что правительство Ярославской области следит за показателем индекса промпроизводства как за маркером экономического самочувствия предприятий области. По словам губернатора, предприятия продолжают расширяться, наращивать темпы производства и ассортимент продукции. За 10 месяцев объем отгрузки промышленных предприятий в регионе превысил 532 миллиарда рублей, сообщил глава региона. В этом году, как отмечает правительство области, особенно высокий рост зафиксирован в таких отраслях, как производство электрического оборудования (+45,8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+44,8%), производство табачных изделий (+34,9%), химических веществ и химических продуктов (+32,5%), а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+28,1%). "Наши предприятия продолжают увеличивать объем производства, расширять ассортимент продукции, заниматься импортозамещением и обеспечивать технологическую независимость страны. Правительство области продолжает оказывать необходимую поддержку промышленному сектору", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. вице-губернатора Дмитрия Борушкова.
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ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев

Индекс промпроизводства в Ярославской области остается выше среднего по РФ

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на Ярославль
Вид на Ярославль - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Индекс промпроизводства в Ярославской области по итогам десяти месяцев 2023 года составил 109,7%, снова превысив среднероссийский показатель, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Индекс промышленного производства в Ярославской области сохраняется на отметке выше среднероссийского уровня. По итогам десяти месяцев он составляет 109,7%. Среднероссийский – 103,5%. Это обеспечивает нашему региону восьмое место в ЦФО и 23-е в России", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
Евраев отметил, что правительство Ярославской области следит за показателем индекса промпроизводства как за маркером экономического самочувствия предприятий области. По словам губернатора, предприятия продолжают расширяться, наращивать темпы производства и ассортимент продукции. За 10 месяцев объем отгрузки промышленных предприятий в регионе превысил 532 миллиарда рублей, сообщил глава региона.
В этом году, как отмечает правительство области, особенно высокий рост зафиксирован в таких отраслях, как производство электрического оборудования (+45,8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+44,8%), производство табачных изделий (+34,9%), химических веществ и химических продуктов (+32,5%), а также производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+28,1%).
"Наши предприятия продолжают увеличивать объем производства, расширять ассортимент продукции, заниматься импортозамещением и обеспечивать технологическую независимость страны. Правительство области продолжает оказывать необходимую поддержку промышленному сектору", - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. вице-губернатора Дмитрия Борушкова.
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