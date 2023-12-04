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Доходы Приморья от туризма выросли в 1,5 раза
Доходы Приморья от туризма выросли в 1,5 раза - РИА Новости, 04.12.2023
Доходы Приморья от туризма выросли в 1,5 раза
Предприятия туротрасли Приморья с января по октябрь 2023 года заплатили в консолидированный краевой бюджет 2,16 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:45
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ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Предприятия туротрасли Приморья с января по октябрь 2023 года заплатили в консолидированный краевой бюджет 2,16 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за десять месяцев прошлого года, сообщает агентство по туризму Приморского края в своем Telegram-канале. "За десять месяцев 2023 года предприятия туротрасли (туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр) заплатили в консолидированный бюджет Приморского края 2,16 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении. По прогнозам руководителя агентства Арсения Крепского, число посещающих регион туристов будет расти, а вместе с ними увеличится и размер налоговых поступлений от отрасли. "В крае ведется активное строительство модульных отелей, благоустройство инфраструктуры, появляются экскурсионные маршруты и объекты посещения, привлекает туристов разнообразный событийный календарь, повышается привлекательность региона в MICE—индустрии", - поясняет Крепский, слова которого приводятся в сообщении. Ранее власти региона сообщали, что за девять месяцев года общий турпоток в Приморье составил 3,1 миллиона туристов. Это на 16,4 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года. Региональное агентство по туризму в октябре сообщало, что активно растет и поток зарубежных гостей – по итогам девяти месяцев 2023 года Приморье приняло более 133 тысяч иностранных путешественников, тогда как год назад этот показатель был чуть более пяти тысяч человек.
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туризм, новости - туризм, туристы, приморский край, куда можно лететь, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Приморский край, куда можно лететь, Отдых на море, отдых в России
Доходы Приморья от туризма выросли в 1,5 раза
Платежи туротрасли в бюджет Приморья выросли в 1,5 раза, до 2,2 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости.
Предприятия туротрасли Приморья с января по октябрь 2023 года заплатили в консолидированный краевой бюджет 2,16 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем за десять месяцев прошлого года, сообщает
агентство по туризму Приморского края в своем Telegram-канале.
"За десять месяцев 2023 года предприятия туротрасли (туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр) заплатили в консолидированный бюджет Приморского края 2,16 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.
По прогнозам руководителя агентства Арсения Крепского, число посещающих регион туристов будет расти, а вместе с ними увеличится и размер налоговых поступлений от отрасли.
"В крае ведется активное строительство модульных отелей, благоустройство инфраструктуры, появляются экскурсионные маршруты и объекты посещения, привлекает туристов разнообразный событийный календарь, повышается привлекательность региона в MICE—индустрии", - поясняет Крепский, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее власти региона сообщали, что за девять месяцев года общий турпоток в Приморье составил 3,1 миллиона туристов. Это на 16,4 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года. Региональное агентство по туризму в октябре сообщало, что активно растет и поток зарубежных гостей – по итогам девяти месяцев 2023 года Приморье приняло более 133 тысяч иностранных путешественников, тогда как год назад этот показатель был чуть более пяти тысяч человек.
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