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В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря - РИА Новости, 04.12.2023
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17:56 04.12.2023 (обновлено: 17:57 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prigovor-1913704773.html
В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря
В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря - РИА Новости, 04.12.2023
В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря
Воспитатель специализированного детского лагеря осужден на 6 лет колонии общего режима за жестокое обращение с подростком, систематическое психическое и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:56
2023-12-04T17:57
происшествия
россия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Воспитатель специализированного детского лагеря осужден на 6 лет колонии общего режима за жестокое обращение с подростком, систематическое психическое и физическое насилие, сообщает прокуратура Чувашии. Установлено, что летом 2021 года 24-летний житель Татарстана работал воспитателем в организованном на территории одного из санаториев Новочебоксарска коммерческом детском лагере-тренинге для детей, в том числе с девиантным поведением. Молодой мужчина жестоко обращался с одним из несовершеннолетних воспитанников лагеря, истязал его, а также незаконно лишал свободы. При этом, отмечается в сообщении, он привлек к издевательствам другого подростка - воспитанника реабилитационного центра для детей и взрослых, расположенного на территории санатория. "К примеру, в качестве наказания за допущенное нарушение установленных правил он двое суток держал несовершеннолетнего потерпевшего привязанным к батарее отопления, расположенной в коридоре жилого корпуса, запрещая общаться с ним. После его самовольного ухода злоумышленник совместно с несовершеннолетним воспитанником реабилитационного центра избили потерпевшего, а также оказали на него психическое воздействие", - говорится в сообщении. В отношении воспитателя было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним), статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего лиц), статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). "Суд, с учетом позиции прокуратуры Чувашии, назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 3 года", - подчеркивается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230912/sud-1895809164.html
россия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии вынесли приговор воспитателю специализированного детского лагеря

Издевавшийся над подростком педагог в лагере в Чувашии получил шесть лет колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Воспитатель специализированного детского лагеря осужден на 6 лет колонии общего режима за жестокое обращение с подростком, систематическое психическое и физическое насилие, сообщает прокуратура Чувашии.
Установлено, что летом 2021 года 24-летний житель Татарстана работал воспитателем в организованном на территории одного из санаториев Новочебоксарска коммерческом детском лагере-тренинге для детей, в том числе с девиантным поведением. Молодой мужчина жестоко обращался с одним из несовершеннолетних воспитанников лагеря, истязал его, а также незаконно лишал свободы. При этом, отмечается в сообщении, он привлек к издевательствам другого подростка - воспитанника реабилитационного центра для детей и взрослых, расположенного на территории санатория.
«
"К примеру, в качестве наказания за допущенное нарушение установленных правил он двое суток держал несовершеннолетнего потерпевшего привязанным к батарее отопления, расположенной в коридоре жилого корпуса, запрещая общаться с ним. После его самовольного ухода злоумышленник совместно с несовершеннолетним воспитанником реабилитационного центра избили потерпевшего, а также оказали на него психическое воздействие", - говорится в сообщении.
В отношении воспитателя было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним), статье 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего лиц), статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).
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«
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Чувашии, назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, на срок 3 года", - подчеркивается в сообщении ведомства.
 
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