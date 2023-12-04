https://ria.ru/20231204/pozhar-1913520135.html
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 04.12.2023
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:48
2023-12-04T01:48
2023-12-04T02:01
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f64d0cd36f0b26ec2a42948402bcdc4.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Пожар ранее вспыхнул в разноуровневом двух-трехэтажном административно-производственном здании, расположенном по адресу Открытое шоссе, дом 12, корпус 3.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218621_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28d08ef8e16256aa2aaabc11873ac5e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в складском здании в Москве локализовали на двух тысячах "квадратов"