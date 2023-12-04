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Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 04.12.2023
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01:48 04.12.2023 (обновлено: 02:01 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913520135.html
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 04.12.2023
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:48
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москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Пожар ранее вспыхнул в разноуровневом двух-трехэтажном административно-производственном здании, расположенном по адресу Открытое шоссе, дом 12, корпус 3.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в складском здании в Москве локализовали на двух тысячах "квадратов"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России.
"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожар ранее вспыхнул в разноуровневом двух-трехэтажном административно-производственном здании, расположенном по адресу Открытое шоссе, дом 12, корпус 3.
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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