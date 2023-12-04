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Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали - РИА Новости, 04.12.2023

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T01:48

2023-12-04T01:48

2023-12-04T02:01

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы удалось локализовать на площади две тысячи "квадратов", сообщает МЧС России."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2 000 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Пожар ранее вспыхнул в разноуровневом двух-трехэтажном административно-производственном здании, расположенном по адресу Открытое шоссе, дом 12, корпус 3.

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2023

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия