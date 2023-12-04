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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Потери ВСУ за прошедшие сутки на южнодонецком направлении составили до 100 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:26

2023-12-04T14:26

2023-12-04T14:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Потери ВСУ за прошедшие сутки на южнодонецком направлении составили до 100 военнослужащих и 6 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в Минобороны.

россия

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область