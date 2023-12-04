https://ria.ru/20231204/poroshenko-1913681136.html
Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США
Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США - РИА Новости, 04.12.2023
Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США
Лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела из-за действий... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:33
2023-12-04T16:33
2023-12-04T17:50
в мире
украина
сша
польша
владимир зеленский
петр порошенко
служба безопасности украины
европейская солидарность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_53c30fb9c8dd6f6ddf157528a6a308ca.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела из-за действий погранслужбы, не пустившей его в США."Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента. <...> Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов", — сказал он на брифинге, который транслировался в соцсети Facebook*.По словам Порошенко, адвокаты среди прочего подадут заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое "приняло незаконное решение". Он также намерен добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Рады. "Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды об отмене соответствующих актов кабмина, и в Верховный суд — об отмене соответствующих актов Верховной рады и указа президента", — подчеркнул политик.В минувшую пятницу Порошенко сообщил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады. В погранслужбе отказ в выезде пояснили тем, что у них якобы имеется подтверждение об отмене служебной поездки парламентария в эти страны. В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на:Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут покидать страну только для служебных командировок.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили на время действия режима.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231202/poroshenko-1913383001.html
https://ria.ru/20230704/poroshenko-1882198792.html
украина
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769985202_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_8ac357882306166b19bc970da0c5cd1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, польша, владимир зеленский, петр порошенко, служба безопасности украины, европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Польша, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США
Порошенко потребует возбудить дело после отказа погранслужбы выпустить его в США
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела из-за действий погранслужбы, не пустившей его в США.
«
"Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента. <...> Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов", — сказал он на брифинге, который транслировался в соцсети Facebook*.
По словам Порошенко, адвокаты среди прочего подадут заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое "приняло незаконное решение". Он также намерен добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Рады.
"Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды об отмене соответствующих актов кабмина, и в Верховный суд — об отмене соответствующих актов Верховной рады и указа президента", — подчеркнул политик.
СБУ объяснила запрет на выезд Порошенко "российским вмешательством"
В минувшую пятницу Порошенко сообщил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского
не пустили его в командировку в США и Польшу
, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады
. В погранслужбе отказ в выезде пояснили тем, что у них якобы имеется подтверждение об отмене служебной поездки парламентария в эти страны.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на:
- министров и их заместителей;
- депутатов парламента;
- руководителей центральных органов власти и их заместителей;
- главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей;
- глав СБУ, Нацбанка и их заместителей;
- омбудсмена и его представителей;
- глав других органов власти;
- руководителей структурных подразделений госорганов.
Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут покидать страну только для служебных командировок.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили на время действия режима.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
На Украине призвали национализировать предприятия Порошенко