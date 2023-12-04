https://ria.ru/20231204/poroshenko-1913681136.html

Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США

Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США - РИА Новости, 04.12.2023

Порошенко потребует возбудить дело из-за того, что его не пустили в США

Лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела из-за действий... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:33

2023-12-04T16:33

2023-12-04T17:50

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служба безопасности украины

европейская солидарность

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела из-за действий погранслужбы, не пустившей его в США."Не можем оставить без ответа незаконные действия руководства пограничников, парламента, СБУ, на которые их толкают отдельные лица офиса президента. <...> Дал поручение адвокатам. Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов", — сказал он на брифинге, который транслировался в соцсети Facebook*.По словам Порошенко, адвокаты среди прочего подадут заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое "приняло незаконное решение". Он также намерен добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Рады. "Будут поданы соответствующие позиции и в административные суды об отмене соответствующих актов кабмина, и в Верховный суд — об отмене соответствующих актов Верховной рады и указа президента", — подчеркнул политик.В минувшую пятницу Порошенко сообщил, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады. В погранслужбе отказ в выезде пояснили тем, что у них якобы имеется подтверждение об отмене служебной поездки парламентария в эти страны. В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезжать за рубеж без служебной цели. Указ распространяется на:Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут покидать страну только для служебных командировок.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили на время действия режима.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231202/poroshenko-1913383001.html

https://ria.ru/20230704/poroshenko-1882198792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, польша, владимир зеленский, петр порошенко, служба безопасности украины, европейская солидарность, верховная рада украины