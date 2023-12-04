https://ria.ru/20231204/pomosch-1913737351.html

"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе

"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 04.12.2023

"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе

Ситуация на Украине близка к полному краху, поскольку главные союзники страны — США и Евросоюз —все реже оказывают Киеву военную и финансовую помощь, заявил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:32

2023-12-04T19:32

2023-12-04T19:32

в мире

украина

сша

киев

олег соскин

леонид кучма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_0:138:3071:1866_1920x0_80_0_0_b61e9802d987600b1e4de3ffdd25dde9.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине близка к полному краху, поскольку главные союзники страны — США и Евросоюз —все реже оказывают Киеву военную и финансовую помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже", — отметил он.Соскин подчеркнул, что украинцы постепенно стали осознавать невозможность победы Киева в конфликте, поэтому многие высказываются за переговоры.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html

https://ria.ru/20231204/orban-1913727915.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, олег соскин, леонид кучма