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"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 04.12.2023
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19:32 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/pomosch-1913737351.html
"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе
"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе - РИА Новости, 04.12.2023
"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе
Ситуация на Украине близка к полному краху, поскольку главные союзники страны — США и Евросоюз —все реже оказывают Киеву военную и финансовую помощь, заявил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:32
2023-12-04T19:32
в мире
украина
сша
киев
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине близка к полному краху, поскольку главные союзники страны — США и Евросоюз —все реже оказывают Киеву военную и финансовую помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже", — отметил он.Соскин подчеркнул, что украинцы постепенно стали осознавать невозможность победы Киева в конфликте, поэтому многие высказываются за переговоры.Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html
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в мире, украина, сша, киев, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, США, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Нечего надеяться": Зеленского предупредили о неминуемой катастрофе

Экс-советник Кучмы Соскин: США и ЕС оставили Украину без помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Ситуация на Украине близка к полному краху, поскольку главные союзники страны — США и Евросоюз —все реже оказывают Киеву военную и финансовую помощь, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже", — отметил он.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Соскин подчеркнул, что украинцы постепенно стали осознавать невозможность победы Киева в конфликте, поэтому многие высказываются за переговоры.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сообщило, что оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег. Янг предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
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В миреУкраинаСШАКиевОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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