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Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.12.2023
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08:11 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/pogoda-1913536260.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.12.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:11
2023-12-04T08:11
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Днем в Москве - минус 5-7 градусов, в Московской области - минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html
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погода, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до минус семи градусов

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве в понедельник облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Днем в Москве - минус 5-7 градусов, в Московской области - минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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