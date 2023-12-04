https://ria.ru/20231204/pogoda-1913536260.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.12.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в понедельник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:11

2023-12-04T08:11

2023-12-04T08:11

погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен слабый снег. Днем в Москве - минус 5-7 градусов, в Московской области - минус 4-9 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть западный, 3-8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)