https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913575555.html

Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа

Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023

Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал "невиданным" количество погибших среди гражданского населения в секторе Газа, отметив, что уничтожение целого... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:18

2023-12-04T11:18

2023-12-04T11:18

в мире

бельгия

александр де кроо

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал "невиданным" количество погибших среди гражданского населения в секторе Газа, отметив, что уничтожение целого общества и территории не может быть решением ситуации. "Целью никогда не может быть уничтожение целого общества, уничтожение целой территории. Это никогда не может стать решением <...> Мы не хотим, чтобы было убито больше мирных жителей", - заявил премьер Бельгии в интервью газете Financial Times, назвав число погибших мирных жителей в секторе Газа "невиданным". Де Кроо призвал Израиль сделать все, чтобы прекратить убийства мирных жителей сектора Газа и уважать международное право в ведении кампании против палестинского движения ХАМАС. "Я думаю, это правильные слова", - приводит газета слова бельгийского премьера, который также отметил, что необходимо "вернуть немного человечности в дискуссию". Как пишет Financial Times, предыдущие осуждения со стороны де Кроо по поводу гибели мирных жителей, которые были озвучены им во время визита в Израиль со своим испанским коллегой Педро Санчесом, вызвали гнев Израиля и привели к дипломатической размолвке. Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьера Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги по поводу палестино-израильского конфликта. Де Кроо в ответ на резкую критику со стороны Израиля заявил, что его страна осуждает терроризм, признает право Израиля на самооборону в рамках международных норм и выступает против убийства гражданских лиц обеими сторонами конфликта.

https://ria.ru/20231121/gaza-1910884231.html

https://ria.ru/20231127/gumpomosch-1912216672.html

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сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бельгия, александр де кроо, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль