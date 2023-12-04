https://ria.ru/20231204/pogibshie-1913575555.html
Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа
Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа - РИА Новости, 04.12.2023
Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал "невиданным" количество погибших среди гражданского населения в секторе Газа, отметив, что уничтожение целого... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:18
2023-12-04T11:18
2023-12-04T11:18
в мире
бельгия
александр де кроо
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал "невиданным" количество погибших среди гражданского населения в секторе Газа, отметив, что уничтожение целого общества и территории не может быть решением ситуации. "Целью никогда не может быть уничтожение целого общества, уничтожение целой территории. Это никогда не может стать решением <...> Мы не хотим, чтобы было убито больше мирных жителей", - заявил премьер Бельгии в интервью газете Financial Times, назвав число погибших мирных жителей в секторе Газа "невиданным". Де Кроо призвал Израиль сделать все, чтобы прекратить убийства мирных жителей сектора Газа и уважать международное право в ведении кампании против палестинского движения ХАМАС. "Я думаю, это правильные слова", - приводит газета слова бельгийского премьера, который также отметил, что необходимо "вернуть немного человечности в дискуссию". Как пишет Financial Times, предыдущие осуждения со стороны де Кроо по поводу гибели мирных жителей, которые были озвучены им во время визита в Израиль со своим испанским коллегой Педро Санчесом, вызвали гнев Израиля и привели к дипломатической размолвке. Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьера Испании Педро Санчеса и его бельгийского коллеги по поводу палестино-израильского конфликта. Де Кроо в ответ на резкую критику со стороны Израиля заявил, что его страна осуждает терроризм, признает право Израиля на самооборону в рамках международных норм и выступает против убийства гражданских лиц обеими сторонами конфликта.
https://ria.ru/20231121/gaza-1910884231.html
https://ria.ru/20231127/gumpomosch-1912216672.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, александр де кроо, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Бельгия, Александр де Кроо, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Премьер Бельгии заявил о большом числе погибших в секторе Газа
Премьер Бельгии назвал число погибших гражданских в секторе Газа невиданным