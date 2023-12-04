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В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/plen-1913641788.html
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ
Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:19
2023-12-04T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
омск
омская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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ОМСК, 4 дек- РИА Новости. Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. По данным спецслужбы, координатор военизированной украинской организации инструктировал мужчину о вариантах, как покинуть Россию. Он планировал выехать на Украину и вступить в ВСУ. "По имеющимся сведениям, задержанный публично призывал мобилизованных россиян добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ", - сообщили в пресс-службе УФСБ. У омича в ходе обысков нашли материалы, подтверждающие антироссийскую деятельность. На него возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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омск
омская область
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4.7
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безопасность, омск, омская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Омск, Омская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

ФСБ задержала омича, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ОМСК, 4 дек- РИА Новости. Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ.
По данным спецслужбы, координатор военизированной украинской организации инструктировал мужчину о вариантах, как покинуть Россию. Он планировал выехать на Украину и вступить в ВСУ. "По имеющимся сведениям, задержанный публично призывал мобилизованных россиян добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ", - сообщили в пресс-службе УФСБ.
У омича в ходе обысков нашли материалы, подтверждающие антироссийскую деятельность. На него возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОмскОмская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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