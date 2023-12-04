https://ria.ru/20231204/plen-1913641788.html
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ
Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:19
2023-12-04T14:19
2023-12-04T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
омск
омская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ОМСК, 4 дек- РИА Новости. Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. По данным спецслужбы, координатор военизированной украинской организации инструктировал мужчину о вариантах, как покинуть Россию. Он планировал выехать на Украину и вступить в ВСУ. "По имеющимся сведениям, задержанный публично призывал мобилизованных россиян добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ", - сообщили в пресс-службе УФСБ. У омича в ходе обысков нашли материалы, подтверждающие антироссийскую деятельность. На него возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html
омск
омская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, омск, омская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Омск, Омская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ
ФСБ задержала омича, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ