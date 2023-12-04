https://ria.ru/20231204/plen-1913641788.html

В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

В Омске задержали мужчину, призывавшего мобилизованных сдаваться в плен ВСУ

Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:19

2023-12-04T14:19

2023-12-04T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

омск

омская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ОМСК, 4 дек- РИА Новости. Силовики задержали в Омской области мужчину, который склонял мобилизованных россиян сдаваться в плен в зоне СВО, сообщило региональное УФСБ. По данным спецслужбы, координатор военизированной украинской организации инструктировал мужчину о вариантах, как покинуть Россию. Он планировал выехать на Украину и вступить в ВСУ. "По имеющимся сведениям, задержанный публично призывал мобилизованных россиян добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ", - сообщили в пресс-службе УФСБ. У омича в ходе обысков нашли материалы, подтверждающие антироссийскую деятельность. На него возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы в сети интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html

омск

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, омск, омская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр