https://ria.ru/20231204/petrozavodsk-1913582686.html

В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе

В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе - РИА Новости, 04.12.2023

В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе

Юноша и девушка пострадали во время обрушения потолка в зале ресторана "Вкусно — и точка" в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:41

2023-12-04T11:41

2023-12-04T11:51

происшествия

петрозаводск

коммерческая недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Юноша и девушка пострадали во время обрушения потолка в зале ресторана "Вкусно — и точка" в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Карелии. "На вызов по обрушению потолка выезжала наша специализированная бригада, в составе которой есть медики, 3 декабря в 15.10 в заведение общепита в ТРК на Лесном проспекте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что в ресторане быстрого питания "Вкусно — и точка" на первом этаже торгового центра "Лотос Плаза" обрушились плиты гипсокартона. "Нашими медиками были осмотрены двое человек. У девушки ушиб ноги, а у молодого человека шишка на голове. Они были осмотрены на месте и отпущены домой", - сказали в ГУМЧС. Причины обрушения устанавливаются, возгорания или других происшествий не было, добавили в главке.

https://ria.ru/20231129/obrushenie-1912737879.html

петрозаводск

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происшествия, петрозаводск, коммерческая недвижимость