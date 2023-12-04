https://ria.ru/20231204/petrozavodsk-1913582686.html
В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе
В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе - РИА Новости, 04.12.2023
В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе
Юноша и девушка пострадали во время обрушения потолка в зале ресторана "Вкусно — и точка" в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:41
2023-12-04T11:41
2023-12-04T11:51
происшествия
петрозаводск
коммерческая недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Юноша и девушка пострадали во время обрушения потолка в зале ресторана "Вкусно — и точка" в ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Карелии. "На вызов по обрушению потолка выезжала наша специализированная бригада, в составе которой есть медики, 3 декабря в 15.10 в заведение общепита в ТРК на Лесном проспекте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что в ресторане быстрого питания "Вкусно — и точка" на первом этаже торгового центра "Лотос Плаза" обрушились плиты гипсокартона. "Нашими медиками были осмотрены двое человек. У девушки ушиб ноги, а у молодого человека шишка на голове. Они были осмотрены на месте и отпущены домой", - сказали в ГУМЧС. Причины обрушения устанавливаются, возгорания или других происшествий не было, добавили в главке.
https://ria.ru/20231129/obrushenie-1912737879.html
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происшествия, петрозаводск, коммерческая недвижимость
Происшествия, Петрозаводск, Коммерческая недвижимость
В Петрозаводске два человека пострадали при обрушении потолка в кафе
В Петрозаводске двое пострадали при обрушении потолка во "Вкусно— и точка"