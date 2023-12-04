https://ria.ru/20231204/pesnya-1913741195.html

Умер автор песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты"

Умер автор песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты" - РИА Новости, 04.12.2023

Умер автор песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты"

Советский и российский певец, актер, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", ушел из жизни в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:04

2023-12-04T20:04

2023-12-04T21:00

культура

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913739153_0:0:1802:1014_1920x0_80_0_0_686197118608bd1d68c1453c03b0f304.png

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Советский и российский певец, актер, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщила РИА Новости его супруга, актриса Ада Шереметьева. "Да, это так", — сказала собеседница агентства. Анатолий Горохов родился 7 апреля 1938 года в Калинине (Тверь). Он окончил Московскую консерваторию по классу вокала. Горохов написал слова известной песни "Наша служба и опасна, и трудна", которая звучала в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" и стала неофициальным гимном милиции. Поэт-песенник пел ее вместе с Эдуардом Лабковским. Сам Горохов исполнял песни в кинокартинах и мультфильмах, в числе которых "Мама", "Мэри Поппинс, до свидания", "Катерок", "Бременских музыкантах" и других. Он также был автором слов к песням "Королева красоты", "Будь со мной", "Мир на двоих".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры