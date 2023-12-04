https://ria.ru/20231204/pelmeni-1913670300.html

Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей

Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей - РИА Новости, 04.12.2023

Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей

Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:56

2023-12-04T15:56

2023-12-04T15:56

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Минсельхоз также отметил, что производство колбасных изделий в России в текущем году растет - на 2,5% за январь-октябрь, а полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - на 6,2%. При этом мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. "Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", - подчеркнули в Минсельхозе. Согласно данным Росстата, пельмени за десять месяцев подорожали на 5%, и их средняя цена в октябре достигла 375 рублей за килограмм. Примерно такой же рост зафиксирован по колбасе, в итоге, например, килограмм вареной в октябре стоил в среднем 506 рублей.

https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)