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Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей
Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей - РИА Новости, 04.12.2023
Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей
Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:56
2023-12-04T15:56
2023-12-04T15:56
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Минсельхоз также отметил, что производство колбасных изделий в России в текущем году растет - на 2,5% за январь-октябрь, а полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - на 6,2%. При этом мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. "Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", - подчеркнули в Минсельхозе. Согласно данным Росстата, пельмени за десять месяцев подорожали на 5%, и их средняя цена в октябре достигла 375 рублей за килограмм. Примерно такой же рост зафиксирован по колбасе, в итоге, например, килограмм вареной в октябре стоил в среднем 506 рублей.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз опроверг сообщение о подорожании колбасы и пельменей
Минсельхоз опроверг информацию о подорожании колбасы и пельменей на 20%
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Цены на колбасные изделия и пельмени в России стабильны, информация об их подорожании на 20% не соответствует действительности, сообщила пресс-служба
Минсельхоза РФ.
«
"Распространяемая в СМИ информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Минсельхоз также отметил, что производство колбасных изделий в России в текущем году растет - на 2,5% за январь-октябрь, а полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных - на 6,2%.
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При этом мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. "Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны, динамика находится в пределах общей инфляции", - подчеркнули в Минсельхозе.
Согласно данным Росстата, пельмени за десять месяцев подорожали на 5%, и их средняя цена в октябре достигла 375 рублей за килограмм. Примерно такой же рост зафиксирован по колбасе, в итоге, например, килограмм вареной в октябре стоил в среднем 506 рублей.
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