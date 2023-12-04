https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

В Петербурге арестовали педофила-насильника

В Петербурге арестовали педофила-насильника - РИА Новости, 04.12.2023

В Петербурге арестовали педофила-насильника

Житель Петербурга, обвиняемый в том, что на протяжении пяти лет совращал несовершеннолетних девушек, а одну из них насиловал, арестован по 29 января, сообщает... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:09

2023-12-04T15:09

2023-12-04T15:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Житель Петербурга, обвиняемый в том, что на протяжении пяти лет совращал несовершеннолетних девушек, а одну из них насиловал, арестован по 29 января, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Брычкина, обвиняемого в совершении 5 особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, 2 эпизода), ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетним), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ" (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что с июня 2018 по март 2023 Брычкин, зная о несовершеннолетнем возрасте трех потерпевших, совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении двух девушек, а также совершил изнасилование третьей. В пресс-службе судов отметили, что Брычкин вину признал частично. Добавляется, что его задержали 30 ноября. Срок ареста установлен по 29 января.

https://ria.ru/20230928/pedofiliya-1899109333.html

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происшествия, санкт-петербург, россия