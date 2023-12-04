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Путин оценил двусторонние отношения России и Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2023
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18:40 04.12.2023 (обновлено: 18:57 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/otnosheniya-1913721794.html
Путин оценил двусторонние отношения России и Южной Кореи
Путин оценил двусторонние отношения России и Южной Кореи - РИА Новости, 04.12.2023
Путин оценил двусторонние отношения России и Южной Кореи
От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть отношения с Южной Кореей в конструктивное русло, Москва готова, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:40
2023-12-04T18:57
в мире
владимир путин
южная корея
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть отношения с Южной Кореей в конструктивное русло, Москва готова, заявил президент России Владимир Путин."Как известно, двусторонние отношения России и Республики Корея переживают, к сожалению, не лучшие времена. Еще несколько лет назад эти отношения развивались самым конструктивным образом и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере. Мы вместе работали и над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. От официального Сеула зависит удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнерства. Хочу подчеркнуть, уважаемый посол, мы к этому готовы", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.
https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html
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в мире, владимир путин, южная корея
В мире, Владимир Путин, Южная Корея
Путин оценил двусторонние отношения России и Южной Кореи

Путин: Россия готова к конструктивным отношениям с Южной Кореей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть отношения с Южной Кореей в конструктивное русло, Москва готова, заявил президент России Владимир Путин.
"Как известно, двусторонние отношения России и Республики Корея переживают, к сожалению, не лучшие времена. Еще несколько лет назад эти отношения развивались самым конструктивным образом и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере. Мы вместе работали и над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. От официального Сеула зависит удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран и народов партнерства. Хочу подчеркнуть, уважаемый посол, мы к этому готовы", - сказал Путин во время выступления на церемонии вручения верительных грамот.
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