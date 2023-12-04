https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html

Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия

Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 04.12.2023

Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия

Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:20

2023-12-04T16:20

2023-12-04T16:20

россия

украина

германия

дмитрий песков

welt

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон", — отметил он.Катер добавил, что Украине стоит готовиться к перебоям со светом и теплом, так как российская армия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231203/kontrol-1913486155.html

https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913670938.html

россия

украина

германия

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россия, украина, германия, дмитрий песков, welt, вооруженные силы украины