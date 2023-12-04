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Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 04.12.2023
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16:20 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913678263.html
Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия
Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 04.12.2023
Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия
Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:20
2023-12-04T16:20
россия
украина
германия
дмитрий песков
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты &lt;…&gt; Они наносят колоссальный урон", — отметил он.Катер добавил, что Украине стоит готовиться к перебоям со светом и теплом, так как российская армия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231203/kontrol-1913486155.html
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россия, украина, германия, дмитрий песков, welt, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Welt, Вооруженные силы Украины
Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия

Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон", — отметил он.
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Вчера, 18:50
Катер добавил, что Украине стоит готовиться к перебоям со светом и теплом, так как российская армия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РоссияУкраинаГерманияДмитрий ПесковWeltВооруженные силы Украины
 
 
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