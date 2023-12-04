Колоссальный урон. Немецкий генерал забил тревогу из-за российского оружия
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б" подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима, поскольку Россия в зоне СВО применяет все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре страны, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"Россия применяет полный спектр оружия: дроны, дальнобойную артиллерию, крылатые ракеты <…> Они наносят колоссальный урон", — отметил он.
Катер добавил, что Украине стоит готовиться к перебоям со светом и теплом, так как российская армия может уничтожить критически важные объекты энергетики по всей стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.