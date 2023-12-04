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В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году

В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году - РИА Новости, 04.12.2023

В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году

Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасти упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом, несмотря на резкий рост... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:49

2023-12-04T09:49

2023-12-04T10:28

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасти упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом, несмотря на резкий рост спроса, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Совокупная выручка крупнейших мировых компаний по производству вооружений и предоставлению военных услуг в 2022 году составила 597 миллиардов долларов. В реальном выражении это представляет собой сокращение доходов от продажи оружия на 3,5% по сравнению с 2021 годом", - сообщается в отчете SIPRI. Согласно публикации, общий доход от вооружений упал в 2022 году, несмотря на заметный рост спроса на оружие, вызванный усилением геополитической напряженности и ощущением многими странами необходимости пополнения и модернизации своей военной техники. Однако, как отмечает SIPRI, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочках поставок, которые усугубились конфликтом на Украине. Кроме того, страны разместили новые заказы в конце года, и временной разрыв между заказами и производством означал, что рост спроса не отразился на доходах этих компаний в 2022 году, отмечает SIPRI. "Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к войнам высокой интенсивности", - приводятся в отчет слова директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро. Как отмечает институт, падение общемировых доходов от продажи оружия в 2022 году было в основном вызвано общим снижением доходов от продажи оружия компаниям в США и России. При этом отмечается, что большие очереди в выполнении заказов и растущий спрос на оружие в 2022 и 2023 годах позволяют предположить, что общий доход от продажи оружия крупнейших 100 компаний мира может значительно вырасти в ближайшие годы.

https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html

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