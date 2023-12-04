Рейтинг@Mail.ru
В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 04.12.2023 (обновлено: 10:28 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913546429.html
В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году
В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году - РИА Новости, 04.12.2023
В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году
Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасти упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом, несмотря на резкий рост... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:49
2023-12-04T10:28
экономика
украина
сша
россия
технологии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_eac37ed04ba9138740aca3d63e7f6e65.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасти упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом, несмотря на резкий рост спроса, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Совокупная выручка крупнейших мировых компаний по производству вооружений и предоставлению военных услуг в 2022 году составила 597 миллиардов долларов. В реальном выражении это представляет собой сокращение доходов от продажи оружия на 3,5% по сравнению с 2021 годом", - сообщается в отчете SIPRI. Согласно публикации, общий доход от вооружений упал в 2022 году, несмотря на заметный рост спроса на оружие, вызванный усилением геополитической напряженности и ощущением многими странами необходимости пополнения и модернизации своей военной техники. Однако, как отмечает SIPRI, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочках поставок, которые усугубились конфликтом на Украине. Кроме того, страны разместили новые заказы в конце года, и временной разрыв между заказами и производством означал, что рост спроса не отразился на доходах этих компаний в 2022 году, отмечает SIPRI. "Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к войнам высокой интенсивности", - приводятся в отчет слова директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро. Как отмечает институт, падение общемировых доходов от продажи оружия в 2022 году было в основном вызвано общим снижением доходов от продажи оружия компаниям в США и России. При этом отмечается, что большие очереди в выполнении заказов и растущий спрос на оружие в 2022 и 2023 годах позволяют предположить, что общий доход от продажи оружия крупнейших 100 компаний мира может значительно вырасти в ближайшие годы.
https://ria.ru/20231114/svo-1909286186.html
https://ria.ru/20231020/darknet-1904115974.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6009ebe776772d35c6f487e820adf47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, россия, технологии, в мире
Экономика, Украина, США, Россия, Технологии, В мире
В SIPRI заявили о падении доходов от продажи оружия в 2022 году

SIPRI: доходы от продажи оружия крупнейших мировых компаний упали на 3,5%

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоец движения "Хезболлах" с винтовкой
Боец движения Хезболлах с винтовкой - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Боец движения "Хезболлах" с винтовкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Доходы от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших мировых компаний отрасти упали в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом, несмотря на резкий рост спроса, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
«
"Совокупная выручка крупнейших мировых компаний по производству вооружений и предоставлению военных услуг в 2022 году составила 597 миллиардов долларов. В реальном выражении это представляет собой сокращение доходов от продажи оружия на 3,5% по сравнению с 2021 годом", - сообщается в отчете SIPRI.
Согласно публикации, общий доход от вооружений упал в 2022 году, несмотря на заметный рост спроса на оружие, вызванный усилением геополитической напряженности и ощущением многими странами необходимости пополнения и модернизации своей военной техники.
Автомат АК-308 от Концерна Калашников на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Рособоронэкспорт рассказал о продажах оружия за рубеж в условиях СВО
14 ноября, 09:11
Однако, как отмечает SIPRI, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оружейные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат и сбоев в цепочках поставок, которые усугубились конфликтом на Украине. Кроме того, страны разместили новые заказы в конце года, и временной разрыв между заказами и производством означал, что рост спроса не отразился на доходах этих компаний в 2022 году, отмечает SIPRI.
"Многие оружейные компании столкнулись с препятствиями при адаптации производства к войнам высокой интенсивности", - приводятся в отчет слова директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро.
Как отмечает институт, падение общемировых доходов от продажи оружия в 2022 году было в основном вызвано общим снижением доходов от продажи оружия компаниям в США и России.
При этом отмечается, что большие очереди в выполнении заказов и растущий спрос на оружие в 2022 и 2023 годах позволяют предположить, что общий доход от продажи оружия крупнейших 100 компаний мира может значительно вырасти в ближайшие годы.
Мужчина - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Генпрокуратура заявила об участившихся случаях продажи оружия в даркнете
20 октября, 13:18
 
ЭкономикаУкраинаСШАРоссияТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала