https://ria.ru/20231204/oon-1913648226.html

Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей

Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей - РИА Новости, 04.12.2023

Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей

Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:43

2023-12-04T14:43

2023-12-04T14:43

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Да, планируется 7 декабря", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Ранее комитет рассмотрел вопрос "О проекте Обращения палат Федерального Собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", говорится в повестке комитета.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, григорий карасин, оон, совет федерации рф, общество