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Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей - РИА Новости, 04.12.2023
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14:43 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/oon-1913648226.html
Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей
Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей - РИА Новости, 04.12.2023
Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей
Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:43
2023-12-04T14:43
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Да, планируется 7 декабря", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Ранее комитет рассмотрел вопрос "О проекте Обращения палат Федерального Собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", говорится в повестке комитета.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html
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россия, киев, григорий карасин, оон, совет федерации рф, общество
Россия, Киев, Григорий Карасин, ООН, Совет Федерации РФ, Общество
Карасин рассказал об обращении к ООН по нарушениям Киевом прав детей

Карасин: Совфед обсудит письмо к ООН по нарушениям Киевом прав детей 7 декабря

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совфед планирует на заседании 7 декабря рассмотреть проект обращения парламента РФ к ООН в связи с нарушением Киевом Конвенции о правах ребенка, сообщил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
"Да, планируется 7 декабря", - сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Ранее комитет рассмотрел вопрос "О проекте Обращения палат Федерального Собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима", говорится в повестке комитета.
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